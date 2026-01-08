Ngày 8/1: Giá heo hơi đồng loạt tăng ở cả ba miền trên cả nước

Giá heo hơi hôm nay (8/1), tiếp tục xu hướng tăng ở cả ba miền trên cả nước, trong đó miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên điều chỉnh tích cực nhất, nhiều địa phương đạt ngưỡng 70.000 đồng/kg. Thị trường miền Nam cũng bắt đầu xuất hiện tín hiệu khởi sắc khi giá heo hơi nhích lên tại một số tỉnh.

Giá heo hơi hôm nay chứng kiến đà tăng đồng loạt trên cả nước. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng tại nhiều địa phương. Cụ thể, tại các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Điện Biên cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 69.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại giữ giá ổn định. Trong đó, mức giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên. Nhóm các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La cùng neo ở mốc 69.000 đồng/kg. Hai tỉnh Lào Cai và Lai Châu lần lượt giữ mức giá 68.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay bật tăng tại một số tỉnh thành trọng điểm. Đáng chú ý nhất là tỉnh Nghệ An với mức điều chỉnh tăng mạnh 2.000 đồng/kg, cùng với Thanh Hoá tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại hai địa phương này chạm mốc cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg.

Tương tự, tại Hà Tĩnh và Lâm Đồng, giá thu mua cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đạt mức lần lượt là 67.000 đồng/kg và 65.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có biến động mới về giá. Tỉnh Gia Lai và Khánh Hoà cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Nhóm các tỉnh Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục duy trì mức giá thu mua 66.000 đồng/kg.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 65.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay bắt đầu ghi nhận những tín hiệu tăng giá. Cụ thể, hai địa phương là Đồng Nai và TP. Hồ Chí Minh cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, vươn lên dẫn đầu khu vực với mức giá 66.000 đồng/kg.

Tại Vĩnh Long, giá heo hơi cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lên mức 63.000 đồng/kg.

Những địa phương còn lại ổn định. Tỉnh Tây Ninh duy trì mức giá 65.000 đồng/kg. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục ổn định ở mức 63.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang và Cần Thơ.

Hiện, giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 62.000 - 66.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay chứng kiến đà tăng đồng loạt trên cả nước. Hiện tại, giá thu mua thấp nhất toàn quốc ghi nhận được là 62.000 đồng/kg (tại An Giang, Cần Thơ) và mức giá cao nhất đạt ngưỡng đỉnh 70.000 đồng/kg (tại Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Thanh Hoá và Nghệ An)./.