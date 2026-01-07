Ngày 7/1: Giá heo hơi tăng trên diện rộng

Giá heo hơi hôm nay (7/1) ghi nhận tăng trên diện rộng tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung, trong khi miền Nam giữ ổn định. Hiện tại, ngưỡng giá cao nhất toàn quốc đã quay lại mốc 70.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay tăng trên diện rộng tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tiếp tục tăng đồng loạt tại nhiều tỉnh thành, đẩy giá thu mua lên mức cao nhất là 70.000 đồng/kg.

Cụ thể, có 4 địa phương cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg lên giá cao nhất khu vực là 70.000 đồng/kg, bao gồm: Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên.

Cùng chiều đi lên, các tỉnh Thái Nguyên, Phú Thọ và Sơn La cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi lên mức 69.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Lạng Sơn, Ninh Bình và Lào Cai sau khi tăng 1.000 đồng/kg hiện đang cùng giao dịch ở mức 68.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại không ghi nhận biến động mới. Trong đó, Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh và Điện Biên cùng neo ở mức 68.000 đồng/kg. Riêng tỉnh Lai Châu vẫn duy trì mức giá thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 70.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay tương đối ổn định, chỉ ghi nhận sự điều chỉnh tăng tại hai địa phương.

Theo đó, tỉnh Thanh Hoá và Nghệ An cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua tại Thanh Hoá lên mức cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg, và Nghệ An đạt mức 68.000 đồng/kg.

Các tỉnh thành khác không có thay đổi về giá so với hôm trước. Cụ thể, Gia Lai và Khánh Hoà cùng ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Đắk Lắk tiếp tục neo ở mốc 66.000 đồng/kg. Tỉnh Lâm Đồng vẫn là nơi có giá thu mua thấp nhất khu vực với 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không có biến động nào, toàn bộ các tỉnh thành đều giữ trạng thái đi ngang.

Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg được ghi nhận ổn định tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau tiếp tục duy trì mức giá 63.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại gồm An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn neo tại mốc thấp nhất khu vực cũng như cả nước là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg./.