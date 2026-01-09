Doanh nghiệp niêm yết bứt tốc, mở dư địa tăng trưởng cho năm 2026

(TBTCO) - Lợi nhuận quý IV/2025 của các doanh nghiệp niêm yết tăng trưởng mạnh, trở thành điểm nhấn quan trọng trong bức tranh kinh doanh năm 2025. Kết quả này tạo nền tảng tích cực cho chu kỳ tăng trưởng mới trong năm 2026.

Nội lực giữ vai trò chủ đạo

Bức tranh kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp niêm yết trong quý IV/2025 cho thấy sự cải thiện rõ rệt so với các quý trước, phản ánh xu hướng phục hồi ngày càng rõ nét của hoạt động sản xuất, kinh doanh trong nền kinh tế.

Theo ước tính của SSI Research đối với 47 doanh nghiệp trong phạm vi theo dõi, lợi nhuận quý IV/2025 tăng khoảng 20% so với cùng kỳ năm 2024 và tăng tới 27% so với quý III/2025. Đây là mức tăng đáng chú ý, vượt xa tốc độ tăng lợi nhuận lũy kế 9 tháng năm 2025 (khoảng 17%), cho thấy hiệu quả kinh doanh đang tăng tốc rõ rệt khi bước vào giai đoạn cao điểm cuối năm.

Nhu cầu thị trường trong nước cải thiện giúp nhiều doanh nghiệp đạt kết quả kinh doanh tích cực trong năm 2025. Ảnh: Đức Thanh

Trên cơ sở đó, lợi nhuận trước thuế cả năm 2025 của nhóm doanh nghiệp này được SSI Research ước tính tăng khoảng 18% so với năm 2024. Quý IV tiếp tục đóng vai trò then chốt trong việc cải thiện kết quả kinh doanh cả năm, nhờ sự phục hồi của một số ngành mang tính chu kỳ, cùng với việc các yếu tố chi phí đầu vào dần ổn định hơn và nhu cầu thị trường trong nước cải thiện.

Xét theo từng doanh nghiệp, phần lớn các công ty trong phạm vi theo dõi đều ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận dương trong quý IV. Nổi bật là các doanh nghiệp thuộc nhóm bất động sản dân cư, sản xuất, bán lẻ, công nghệ, năng lượng cùng nhiều ngân hàng và doanh nghiệp dịch vụ khác. Tuy nhiên, bức tranh chung cho thấy sự phân hóa khá rõ giữa các ngành và giữa các doanh nghiệp, phản ánh mức độ phục hồi không đồng đều của các lĩnh vực trong nền kinh tế.

Cùng quan điểm, trong báo cáo dự báo lợi nhuận quý IV/2025, nhóm phân tích của Công ty Chứng khoán MB (MBS) nhận định, lợi nhuận của các doanh nghiệp niêm yết có thể tăng khoảng 24% so với cùng kỳ năm 2024, qua đó giúp lợi nhuận toàn thị trường tăng khoảng 21% trong cả năm 2025. Theo MBS, đà tăng trưởng mạnh về cuối năm chủ yếu đến từ các yếu tố nội lực của nền kinh tế trong nước, bao gồm môi trường lãi suất duy trì ở mức hỗ trợ, tiêu dùng nội địa phục hồi tích cực và tiến độ giải ngân đầu tư công tiếp tục được đẩy mạnh.

Trong đó, tiêu dùng trong nước được đánh giá là một trong những động lực quan trọng, khi thu nhập và tâm lý người tiêu dùng dần cải thiện sau giai đoạn khó khăn. Bên cạnh đó, đầu tư công với vai trò “vốn mồi” tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều ngành nghề liên quan, từ vật liệu xây dựng, hạ tầng, logistics cho tới bất động sản dân cư.

Riêng đối với nhóm ngân hàng, MBS dự báo, tăng trưởng lợi nhuận có xu hướng chậm lại trong quý IV/2025, ở mức khoảng 13% so với cùng kỳ, do mức nền cao của quý IV/2024. Tuy vậy, hoạt động của ngành ngân hàng nhìn chung vẫn duy trì sự ổn định. MBS cho rằng, tăng trưởng tín dụng năm 2025 của các ngân hàng theo dõi có thể đạt khoảng 20% so với thời điểm đầu năm, phản ánh nhu cầu vốn của nền kinh tế đang dần hồi phục.

Tạo nền tảng tích cực cho năm 2026

Lợi nhuận tăng trưởng mạnh trong quý IV/2025 không chỉ giúp nhiều doanh nghiệp hoàn thành, thậm chí vượt kế hoạch kinh doanh cả năm, mà còn tạo nền tảng tích cực cho năm 2026. Theo MBS Research, nếu các động lực nội tại của nền kinh tế như tiêu dùng tiếp tục phục hồi, đầu tư công duy trì đà giải ngân và mặt bằng lãi suất giữ ở mức hỗ trợ, lợi nhuận toàn thị trường có thể tăng thêm 16 - 17% trong năm 2026. Đây được xem là mức tăng trưởng khả quan trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố bất định.

Mở dư địa tăng trưởng cho chu kỳ kế tiếp Nhìn tổng thể, kết quả kinh doanh quý IV/2025 của các doanh nghiệp niêm yết không chỉ phản ánh nỗ lực phục hồi của từng doanh nghiệp riêng lẻ, mà còn cho thấy nền kinh tế Việt Nam đang bước vào giai đoạn phục hồi sâu rộng hơn. Với nền tảng lợi nhuận được củng cố, cùng các động lực nội tại tiếp tục phát huy hiệu quả, năm 2026 được kỳ vọng sẽ là năm bản lề, mở ra dư địa tăng trưởng mới cho cả doanh nghiệp và thị trường chứng khoán.

Những ngành hưởng lợi trực tiếp từ nội lực kinh tế và đầu tư công như bất động sản dân cư, năng lượng và vật liệu cơ bản được kỳ vọng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực trong năm 2026. Ngược lại, các ngành chịu áp lực cạnh tranh trên nền lợi nhuận cao hoặc đối mặt với chi phí vốn gia tăng, như ngân hàng hay bất động sản khu công nghiệp, sẽ cần chiến lược dài hạn và thận trọng hơn để duy trì tăng trưởng bền vững.

Ở góc nhìn thị trường, ông Đỗ Bảo Ngọc - Phó Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán Kiến Thiết cho rằng, sự hồi phục thực chất của các lĩnh vực sản xuất và thương mại - dịch vụ trong nước 2 quý gần đây là yếu tố rất quan trọng đối với triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp niêm yết. Khi nền kinh tế phục hồi rõ ràng và kết quả kinh doanh được phản ánh bằng doanh thu, lợi nhuận thực chất, thị trường chứng khoán sẽ có cơ sở vững chắc để tăng trưởng.

Theo nhiều chuyên gia, trong năm 2026, các nhóm ngành như ngân hàng, chứng khoán và dầu khí có thể ghi nhận mức tăng trưởng lợi nhuận vượt trội so với mặt bằng chung, qua đó trở thành điểm đến ưu tiên của dòng tiền. Sự cải thiện của kết quả kinh doanh, nếu được duy trì một cách bền vững, sẽ tiếp tục đóng vai trò “trụ đỡ” quan trọng cho thị trường chứng khoán trong chu kỳ tăng trưởng mới.