Ngày 9/1: Giá bạc tiếp đà giảm nhưng vẫn trụ ở mức cao ngất ngưởng

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (9/1) nối đà giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu tư trên thị trường gia tăng, gây áp lực. Trong nước, giá bạc giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.394.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.424.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,36 USD/ounce; giảm 1,34 USD so với sáng 8/1.

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay nối đà giảm do hoạt động chốt lời của giới đầu tư. Ảnh tư liệu

Giá bạc hôm nay tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc nối đà giảm, niêm yết ở mức 2.859.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.947.000 đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội. Ngoài ra, theo khảo sát tại các địa điểm giao dịch khác ở Hà Nội, giá bạc trong nước giảm cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.394.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.424.000 đồng/lượng (bán ra).

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc cùng xu hướng giảm, hiện ở mức 2.396.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.430.000 đồng/lượng (bán ra).

Giá bạc thế giới giảm cả chiều mua vào và bán ra, hiện ở mức giá 1.947.000 đồng/ounce (mua vào) và 1.952.000 đồng/ounce (bán ra).

Cụ thể thông tin mới nhất về giá bạc hôm nay tại hai thị trường lớn nhất Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh ngày 9/1/2026:

Loại bạc Đơn vị TP. Hà Nội TP. Hồ Chí Minh Mua vào Bán ra Mua vào Bán ra Bạc 99.9 1 lượng 2.394.000 2.424.000 2.396.000 2.430.000 1 kg 63.849.000 64.647.000 63.901.000 64.798.000 Bạc 99.99 1 lượng 2.402.000 2.432.000 2.404.000 2.434.000 1 kg 64.055.000 64.859.000 64.097.000 64.910.000

Trên thị trường thế giới, giá bạc niêm yết ở ngưỡng 78,36 USD/ounce; giảm 1,34 USD so với sáng 8/1.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý James Hyerczyk tại FX Empire, giá bạc giảm mạnh trong phiên giao dịch giữa tuần do áp lực bán xuất hiện. Ngoài ra, việc Sàn giao dịch Hàng hóa Chicago (CME) nâng mức ký quỹ từ hai tuần trước tiếp tục khiến các nhà đầu cơ sử dụng đòn bẩy cao thận trọng hơn, qua đó làm suy yếu lực mua ngắn hạn.

Trong ngắn hạn, James Hyerczyk cho rằng diễn biến của giá bạc sẽ phụ thuộc lớn vào phản ứng của thị trường quanh hai mốc then chốt là 77,05 USD/ounce và 78,70 USD/ounce.

Cập nhật mới nhất về giá bạc thế giới ngày 9/1/2026: