Ngày 9/1: Giá thép Trung Quốc chạm đỉnh 4 tháng, trong nước ổn định

|Giá thép thanh kỳ hạn ở Trung Quốc hôm nay tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua. Ảnh tư liệu
Giá thép trên sàn giao dịch
Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 2% (61 Nhân dân tệ) lên mức 3.132 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 2,84% (23 Nhân dân tệ) lên mức 832 Nhân dân tệ/tấn.
Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 2,58 USD lên mức 109,05 USD/tấn.
Giá thép thanh kỳ hạn ở Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ kỳ vọng những chính sách mới của Chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026, được giao dịch nhiều nhất trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), kết thúc phiên ngày tăng 4,09% lên mức 828 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 118,46 USD), ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 23/7.
Thị trường trong nước
Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.
Tại khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.
Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.
Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg.
Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg.
Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.
Tại khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg.
Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.
Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.
Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.
Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.
Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.