Ngày 9/1: Giá thép Trung Quốc chạm đỉnh 4 tháng, trong nước ổn định

Giá thép thanh kỳ hạn ở Trung Quốc hôm nay (9/1) tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua nhờ nới lỏng chính sách tiền tệ và nhu cầu dự trữ hàng trước Tết tăng cao. Trong nước, các doanh nghiệp thép tiếp tục giữ nguyên giá niêm yết nhằm ổn định thị trường.

Giá thép thanh kỳ hạn ở Trung Quốc hôm nay tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua. Ảnh tư liệu

Giá thép trên sàn giao dịch

Kết thúc phiên giao dịch, giá thép thanh kỳ hạn tháng 2/2026 trên Sàn Thượng Hải tăng 2% (61 Nhân dân tệ) lên mức 3.132 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Đại Liên, giá quặng sắt tăng 2,84% (23 Nhân dân tệ) lên mức 832 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Singapore, giá quặng sắt kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 2,58 USD lên mức 109,05 USD/tấn.

Giá thép thanh kỳ hạn ở Trung Quốc đã tăng lên mức cao nhất trong 4 tháng qua, nhờ kỳ vọng những chính sách mới của Chính phủ có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Hợp đồng quặng sắt kỳ hạn tháng 5/2026, được giao dịch nhiều nhất trên Sở Giao dịch Hàng hóa Đại Liên (DCE), kết thúc phiên ngày tăng 4,09% lên mức 828 Nhân dân tệ/tấn (tương đương 118,46 USD), ghi nhận mức cao nhất kể từ ngày 23/7.

Thị trường trong nước

Cập nhật từ SteelOnline.vn, giá thép tại khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam ổn định, hiện giá thép dao động từ 12.520 - 13.950 đồng/kg cho các sản phẩm như CB240 và D10 CB300.

Tại khu vực miền Bắc: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 ở mức 13.500 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 có giá 12.850 đồng/kg.

Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.

Thép Việt Sing: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.430 đồng/kg.

Thép Việt Ý: Thép cuộn CB240 giá 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 12.880 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 giá 13.130 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung: Thép Việt Đức: Thép cuộn CB240 có giá 13.950 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 13.550 đồng/kg.

Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 ở mức 13.640 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.130 đồng/kg.

Tại khu vực miền Nam: Thép Hòa Phát: Thép cuộn CB240 ở mức 13.800 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 ở mức 13.600 đồng/kg.

Thép VAS: Thép cuộn CB240 giá 13.530 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.730 đồng/kg.

Thép TungHo: Thép cuộn CB240 có giá 13.030 đồng/kg; thép thanh vằn D10 CB300 là 12.520 đồng/kg./.