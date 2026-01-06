Ngày 6/1: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Giá heo hơi hôm nay (6/1) tại một số tỉnh thành khu vực miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng. Hiện tại, ngưỡng giá cao nhất toàn quốc tiếp tục duy trì ở mốc 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi tại miền Bắc hôm nay tăng nhẹ ở một số địa phương. Ảnh tư liệu

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở một số địa phương trong khu vực. Cụ thể, hai tỉnh Tuyên Quang và Thái Nguyên cùng điều chỉnh tăng 1.000 đồng/kg, hiện đang thu mua heo hơi ở mức 68.000 đồng/kg. Tương tự, tại Hà Nội và Hưng Yên, giá heo hơi cũng tăng thêm 1.000 đồng/kg, đưa mức giá tại đây chạm mốc cao nhất khu vực là 69.000 đồng/kg.

Các địa phương khác không có sự thay đổi về giá. Trong đó, Bắc Ninh và Hải Phòng tiếp tục neo giữ mức giá cao nhất là 69.000 đồng/kg. Các tỉnh gồm Cao Bằng, Quảng Ninh, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức giá ổn định 68.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại là Lạng Sơn, Ninh Bình, Lào Cai và Lai Châu giữ nguyên mức thu mua thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 69.000 đồng/kg.

Tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi sáng nay điều chỉnh tăng giảm khác nhau tại một số tỉnh thành, trong khi phần lớn các địa phương còn lại vẫn đi ngang.

Theo đó, tỉnh Thanh Hoá và Khánh Hoà cùng ghi nhận mức tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua lần lượt lên mức 68.000 đồng/kg và 67.000 đồng/kg. Ở chiều ngược lại, giá heo hơi tại Đắk Lắk giảm nhẹ 1.000 đồng/kg, lùi về mốc 66.000 đồng/kg.

Hiện tại, mức giá cao nhất khu vực là 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hoá và Nghệ An. Tỉnh Gia Lai duy trì ổn định ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương gồm Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cùng giữ giá 66.000 đồng/kg. Mức giá thấp nhất khu vực tiếp tục nằm tại tỉnh Lâm Đồng với 64.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Trung - Tây Nguyên dao động trong khoảng 64.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi sáng nay không có bất kỳ biến động nào về giá. Cụ thể, mức giá cao nhất khu vực là 65.000 đồng/kg tiếp tục được duy trì tại Đồng Nai, Tây Ninh và TP Hồ Chí Minh. Hai tỉnh Đồng Tháp và Cà Mau cùng ổn định ở mức giá 63.000 đồng/kg.

Nhóm các tỉnh còn lại gồm An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ vẫn neo tại mốc thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo tại miền Nam dao động trong khoảng 62.000 - 65.000 đồng/kg./.