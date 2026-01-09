Ngày 9/1: Giá dầu thế giới đảo chiều tăng mạnh 2%

Giá dầu thế giới hôm nay (9/1) tăng mạnh 2% trở lại sau hai phiên giảm, khi thị trường theo dõi sát diễn biến Venezuela và khả năng Mỹ siết trừng phạt liên quan đến Nga. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 61,16 USD/thùng, tăng 2%; giá dầu WTI ở mốc 57,04 USD/thùng, tăng 1,88%.

Giá dầu thế giới hôm nay tăng mạnh 2% trở lại sau hai phiên giảm. Ảnh tư liệu

Giá dầu tăng mạnh trong phiên giao dịch hôm nay, chấm dứt hai phiên giảm liên tiếp, khi giới đầu tư đánh giá các diễn biến liên quan đến Venezuela và những thông tin về tiến triển của dự luật trừng phạt do Mỹ đề xuất nhằm vào các quốc gia làm ăn với Nga.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều giảm hơn 1% trong phiên thứ Tư, đánh dấu ngày giảm thứ hai liên tiếp, khi thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu sẽ dồi dào trong năm nay. Các nhà phân tích của Morgan Stanley dự báo thị trường có thể dư cung tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026.

Cũng trong ngày thứ Tư, Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, tồn kho xăng và các sản phẩm chưng cất của Mỹ trong tuần kết thúc ngày 2/1 tăng mạnh hơn dự báo của giới phân tích, trong khi tồn kho dầu thô giảm.

Hôm thứ Ba, Washington thông báo đã đạt được thỏa thuận với Caracas nhằm tiếp cận tối đa 2 tỷ USD dầu thô của Venezuela. Theo các nguồn tin của Reuters, thỏa thuận này ban đầu có thể khiến một số lô hàng vốn dự kiến chuyển sang Trung Quốc phải được điều hướng lại.

Ngày thứ Tư, Mỹ đã thu giữ hai tàu chở dầu có liên quan đến Venezuela trên Đại Tây Dương, trong đó có một tàu treo cờ Nga, trong khuôn khổ động thái cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhằm kiểm soát các dòng chảy dầu mỏ tại châu Mỹ và gây sức ép buộc chính phủ xã hội chủ nghĩa Venezuela phải thay đổi lập trường./.