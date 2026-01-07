Ngày 7/1: Giá tiêu bật tăng mạnh, cà phê đảo chiều giảm

Giá tiêu trong nước hôm nay (7/1) bật tăng mạnh mẽ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu dao động từ 150.000 - 152.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá cà phê đồng loạt giảm nhẹ 500 đồng/kg.

Giá tiêu trong nước hôm nay bật tăng mạnh từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Ảnh tư liệu

Giá tiêu dao động từ 150.000 - 152.500 đồng/kg

Giá tiêu trong nước hôm nay bật tăng mạnh mẽ từ 1.000 - 1.500 đồng/kg. Hiện giá tiêu trong nước dao động từ 150.000 - 152.500 đồng/kg.

Cụ thể, tại Gia Lai, giá tiêu hôm nay giao dịch ở mức 151.000 đồng/kg, tăng 1.000 đồng so với hôm qua. Cùng mức tăng 1.000 đồng/kg, Đồng Nai hôm nay hiện giao dịch hồ tiêu với giá 150.000 đồng/kg.

TP. Hồ Chí Minh hôm nay giao dịch hồ tiêu với giá 151.500 đồng/kg, tăng mạnh 1.500 đồng. Tại Đắk Lắk và Lâm Đồng, giá tiêu tăng mạnh 1.500 đồng/kg, thương lái thu mua hồ tiêu sáng nay với giá 152.500 đồng/kg. Đây là mức giá cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trên thị trường thế giới, giá tiêu ghi nhận biến động mới từ thị trường Indonesia. Các thị trường khác đều ổn định giá so với phiên giao dịch hôm qua.

Cụ thể, giá tiêu đen Lampung của Indonesia được niêm yết ở mức 6.751 USD/tấn, giảm 0,15% (10 USD/tấn) so với ngày hôm trước. Tương tự, giá tiêu trắng Muntok cũng giảm 0,13% (12 USD/tấn), xuống còn 9.190 USD/tấn.

Giá tiêu Brazil không biến động so với phiên giao dịch ngày hôm qua. Hiện giá tiêu Brazil giao dịch ở mức 6.000 USD/tấn.

Giá tiêu trắng của Việt Nam hôm nay không thay đổi, neo cao ở mức 9.250 USD/tấn; giá tiêu đen loại 500 gr/l đi ngang ở mức 6.500 USD/tấn; tiêu đen loại 550 gr/l đạt 6.700 USD/tấn.

Tại Malaysia, giá tiêu đen ASTA hiện ổn định ở mức 9.000 USD/tấn; giá tiêu trắng ASTA đạt 12.300 USD/tấn.

Giá cà phê giảm nhẹ

Giá cà phê trong nước hôm nay đồng loạt giảm nhẹ 500 đồng/kg. Hiện cà phê trong nước giao dịch từ 97.500 - 98.000 đồng/kg tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên.

Cụ thể, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Đắk Lắk giảm nhẹ 500 đồng so với ngày hôm qua, đạt mức 98.000 đồng/kg. Tương tự, giá cà phê tại tỉnh Gia Lai giao dịch ở mức 98.000 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk là 2 địa phương có mức giá cà phê cao nhất trên cả nước hôm nay.

Trong khi đó, giá cà phê hôm nay tại tỉnh Lâm Đồng hiện giao dịch ở mức 97.500 đồng/kg, giảm nhẹ 500 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá cà phê Robusta trên sàn London đảo chiều tăng mạnh đồng loạt trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 1/2026 tăng mạnh 94 USD/tấn, lên mức 4.157 USD/tấn. Hợp đồng giao kỳ hạn tháng 9/2026 cũng tăng mạnh 78 USD/tấn, đạt mức 3.838 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica ghi nhận tăng mạnh liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể, kỳ giao tháng 3/2026 tăng mạnh 14,15 cent/lb, đạt mức 373,2 cent/lb. Cùng chiều tăng mạnh, hợp đồng giao tháng 12/2026 tăng 8,25 cent/lb, đạt mức 331,3 cent/lb.

Kết thúc phiên giao dịch gần nhất, cà phê Arabica Brazil cũng ghi nhận tăng liên tục trong các kỳ giao hàng. Cụ thể: kỳ hạn tháng 3/2026 đạt mức 446,0 cent/lb, bật tăng 15,95 cent/lb so với hôm qua. Tương tự, kỳ giao hàng tháng 9/2026 tăng mạnh 11,65 cent/lb, đạt mức 394,1 cent/lb./.