Hạn mức giao dịch qua tài khoản tiền di động tối đa 100 triệu đồng/tháng

(TBTCO) - Tổng hạn mức giao dịch chuyển tiền và thanh toán qua tài khoản tiền di động của 1 khách hàng tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động tối đa là 100 triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng, theo Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ tiền di động vừa được Chính phủ ban hành.

Quy định về hạn mức này không áp dụng đối với tài khoản tiền di động của khách hàng có ký hợp đồng hoặc thỏa thuận làm đơn vị chấp nhận thanh toán với tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động.

Ngoài hạn mức quy định nêu trên, khách hàng được sử dụng thêm hạn mức đối với các giao dịch thanh toán gồm: thanh toán trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia; điện; nước; viễn thông; các loại phí, giá, tiền dịch vụ liên quan đến hoạt động giao thông của phương tiện giao thông đường bộ; học phí; viện phí; đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; đóng phí bảo hiểm theo quy định tại Luật Kinh doanh bảo hiểm; chi trả các khoản nợ đến hạn, quá hạn, lãi và các chi phí phát sinh cho tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài theo quy định pháp luật; nhưng phải đảm bảo tổng hạn mức cho các giao dịch thanh toán này không vượt quá 100 triệu đồng Việt Nam trong 1 tháng.

Các giao dịch thực hiện qua tài khoản tiền di động phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Ảnh minh họa.

Giao dịch qua tài khoản tiền di động phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam

Tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động được thực hiện dịch vụ tiền di động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam và giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài.

Nghị định số 368/2025/NĐ-CP quy định rõ, việc thực hiện thanh toán, quyết toán các giao dịch thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ nước ngoài phải được thực hiện thông qua ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đã được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chấp thuận hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế.

Các giao dịch thực hiện qua tài khoản tiền di động phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam. Việc quy đổi từ ngoại tệ ra đồng Việt Nam (hoặc từ đồng Việt Nam ra ngoại tệ), tỷ giá giữa đồng Việt Nam và ngoại tệ theo tỷ giá do các bên thỏa thuận phù hợp với quy định của pháp luật.

Một khách hàng được mở tối đa 1 tài khoản tiền di động tại 1 tổ chức cung ứng dịch vụ

Nghị định quy định, khách hàng sử dụng dịch vụ tiền di động là cá nhân sử dụng số thuê bao viễn thông đang được tổ chức cung ứng dịch vụ tiền di động cung cấp dịch vụ viễn thông di động mặt đất theo quy định của pháp luật.

Một khách hàng được mở tối đa một tài khoản tiền di động tại một tổ chức cung ứng dịch vụ Tiền di động./.