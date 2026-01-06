Ngày 6/1: Giá vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng

Giá vàng miếng và vàng nhẫn trong nước hôm nay (6/1) đồng loạt tăng, vàng miếng vượt ngưỡng 157 triệu đồng/lượng; giá vàng thế giới cũng chung xu hướng tăng mạnh.

Giá vàng trong nước hôm nay đảo chiều tăng mạnh. Ảnh tư liệu

Thị trường trong nước

Tại thời điểm khảo sát lúc 4h30 ngày 6/1/2026, giá vàng miếng trong nước được các doanh nghiệp niêm yết như sau:

Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tương tự, tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng miếng SJC được giao dịch mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng; chênh lệch giá mua - bán cũng ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Tại Tập đoàn DOJI, sáng nay giá vàng SJC được niêm yết mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng, với mức chênh lệch 2 triệu đồng/lượng.

Như vậy, giá vàng miếng SJC hôm nay tại các doanh nghiệp lớn SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu đồng loạt tăng mạnh 4,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước.

Riêng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá vàng miếng SJC mua vào 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra 156,8 triệu đồng/lượng; tăng 3,8 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra, còn chiều mua vào tăng 4 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch mua - bán ở mức 2,5 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, giá vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 của DOJI được niêm yết mua vào 151 triệu đồng/lượng, bán ra 154 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, vàng nhẫn Hưng Thịnh Vượng 9999 tăng 2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long được mua vào 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra 157,3 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, vàng nhẫn tròn trơn Rồng Thăng Long tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết mua vào 152 triệu đồng/lượng, bán ra 155 triệu đồng/lượng. So với phiên trước, vàng nhẫn tròn Phú Quý 999.9 tăng 2,2 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo được mua vào 154,3 triệu đồng/lượng, bán ra 157,3 triệu đồng/lượng. So với cùng thời điểm phiên trước, vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tăng 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra; chênh lệch mua - bán là 3 triệu đồng/lượng.

Nhìn chung, giá vàng trong nước tăng mạnh trên diện rộng. Cụ thể, vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI và Bảo Tín Minh Châu được niêm yết mua vào 155,1 triệu đồng/lượng, bán ra 157,1 triệu đồng/lượng, tăng 4,3 triệu đồng/lượng so với phiên trước; chênh lệch mua - bán duy trì 2 triệu đồng/lượng. Riêng Phú Quý ghi nhận mức tăng 3,8 - 4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng đồng loạt đi lên. Các thương hiệu DOJI, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Bảo Tín Mạnh Hải tăng khoảng 2 - 2,3 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra, với chênh lệch mua - bán phổ biến 3 triệu đồng/lượng.

Thị trường thế giới

Theo Kitco, giá vàng thế giới ghi nhận lúc 4h30 hôm nay theo giờ Việt Nam giao ngay ở ngưỡng 4.449 USD/ounce, tăng 117 USD/ounce so với rạng sáng qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí, giá vàng thế giới tương đương khoảng 141,5 triệu đồng/lượng .

Như vậy, giá vàng miếng trong nước đang cao hơn giá vàng thế giới 15,6 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới tăng mạnh lên mức cao nhất trong hơn một tuần, khi căng thẳng địa chính trị bùng phát sau việc Mỹ bắt giữ Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đã kích hoạt làn sóng tìm đến các tài sản an toàn.

Vàng đã tăng khoảng 64% trong năm ngoái, ghi nhận mức tăng mạnh nhất theo năm kể từ 1979, nhờ việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cắt giảm lãi suất, căng thẳng địa chính trị, hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương và lượng nắm giữ tăng tại các quỹ ETF.

Các chiến lược gia về hàng hóa tại RBC dự đoán giá vàng sẽ chủ yếu giao dịch trong khoảng từ 4.500 - 5.000 USD/ounce trong năm 2026, với giá có xu hướng nghiêng về mức cao hơn vào nửa cuối năm./.