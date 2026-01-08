Giao dịch nhóm tự doanh chứng khoán tháng 12/2025 cao gấp đôi trên sàn HNX

(TBTCO) - Hoạt động tự doanh cổ phiếu niêm yết tại HNX trong tháng 12/2025 của các công ty chứng khoán thành viên tăng 106% so với tháng trước, tổng giá trị giao dịch đạt hơn 1.612 tỷ đồng

Trong tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý. Trong đó, hoạt động giao dịch của khối tự doanh các công ty chứng khoán tăng mạnh, đi ngược xu hướng suy giảm chung của thanh khoản và chỉ số chung của thị trường này.

Sau khi tăng mạnh trong tháng 11 và đạt đỉnh vào tuần đầu tháng 12/2025, HNX-Index đã đảo chiều giảm trong phần lớn thời gian còn lại của tháng. Kết thúc phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12/2025, HNX-Index dừng ở mức 248,77 điểm, giảm 4,28% so với tháng 11. Mức cao nhất trong tháng được ghi nhận là 262,31 điểm vào ngày 4/12/2025.

Giá trị giao dịch trên sàn HNX trong tháng 12/2025 giảm so với tháng trước, riêng nhóm tự doanh công ty chứng khoán giao dịch tích cực

Thanh khoản thị trường đã giảm rõ rệt. Khối lượng giao dịch cổ phiếu bình quân đạt 67,5 triệu cổ phiếu/phiên, giảm 14,07% so với tháng 11. Trong khi đó, giá trị giao dịch bình quân giảm mạnh hơn, xuống còn khoảng 1.380 tỷ đồng/phiên, tương ứng mức giảm 21,38%.

Hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên sàn HNX cũng trầm lắng khi tổng giá trị giao dịch giảm tới 42% so với tháng trước. Trong tháng 12, khối ngoại mua vào hơn 1.226 tỷ đồng và bán ra hơn 1.609 tỷ đồng, qua đó bán ròng trên 382 tỷ đồng.

Trái ngược với xu hướng chung, giao dịch tự doanh cổ phiếu niêm yết của các công ty chứng khoán thành viên trên HNX lại tăng mạnh. Tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt hơn 1.612 tỷ đồng, tăng 106% so với tháng trước và chiếm trên 5% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường. Tuy vậy, cùng với xu hướng bán ròng của khối ngoại, khối tự doanh công ty chứng khoán cũng bán ròng hơn 1.079 tỷ đồng trong tháng.

Tính đến cuối tháng 12/2025, thị trường cổ phiếu niêm yết HNX có 302 doanh nghiệp niêm yết với tổng giá trị niêm yết vượt 180 nghìn tỷ đồng. Giá trị vốn hóa thị trường tại phiên giao dịch cuối tháng đạt hơn 434,7 nghìn tỷ đồng, giảm nhẹ 0,5% so với tháng 11/2025./.