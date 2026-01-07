Infographics: CPI bình quân năm 2025 tăng 3,31%

(TBTCO) - Những kết quả đạt được trong năm 2025 của ngành Tài chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi” vì lợi ích của quốc gia. Trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần hành động khi vừa quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.