Infographics: CPI bình quân năm 2025 tăng 3,31%

(TBTCO) - Trong bối cảnh thế giới biến động và tình hình trong nước nhiều thử thách, Bộ Tài chính không chỉ hoàn thành xuất sắc vai trò trụ cột điều hành kinh tế vĩ mô, mà còn thực hiện cuộc cải cách bộ máy lớn nhất từ trước đến nay, tạo tiền đề vững chắc để cùng đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.
(TBTCO) - Những kết quả đạt được trong năm 2025 của ngành Tài chính là minh chứng rõ nhất cho tinh thần “dám nghĩ, dám làm, dám thay đổi” vì lợi ích của quốc gia. Trong bối cảnh nhiều thách thức, Bộ Tài chính đã thể hiện rõ bản lĩnh, tinh thần hành động khi vừa quyết liệt thực hiện sắp xếp bộ máy, vừa đạt được nhiều kết quả ấn tượng trong công tác quản lý, điều hành kinh tế vĩ mô.
(TBTCO) - Ngày 7/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Dassault Systèmes, do ông Samson Khaou - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.
(TBTCO) - Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 vừa được nhiều ngân hàng hé lộ cho thấy, quy mô tổng tài sản toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Các chỉ tiêu quan trọng khác như dư nợ tín dụng, huy động vốn và lợi nhuận đều duy trì đà tăng tích cực.
(TBTCO) - Ngày 7/1/2026, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm tiếp đoàn công tác của Tập đoàn Dassault Systèmes, do ông Samson Khaou - Phó Chủ tịch Thường trực, phụ trách khu vực châu Á - Thái Bình Dương làm Trưởng đoàn.
(TBTCO) - Thông tin về kết quả kinh doanh năm 2025 vừa được nhiều ngân hàng hé lộ cho thấy, quy mô tổng tài sản toàn hệ thống tiếp tục mở rộng mạnh mẽ. Các chỉ tiêu quan trọng khác như dư nợ tín dụng, huy động vốn và lợi nhuận đều duy trì đà tăng tích cực.
(TBTCO) - Một trong những nội dung của Luật Báo chí số 126/2025/QH15 là đẩy mạnh phát triển kinh tế báo chí. Theo đó, Nhà nước quy định rõ các hình thức đặt hàng, giao nhiệm vụ, đấu thầu để báo chí phát triển, đồng thời mở rộng không gian hoạt động của báo chí.
(TBTCO) - Năm 2025, Kho bạc Nhà nước khu vực I ghi dấu bằng nhiều kết quả nổi bật. Với quyết tâm triển khai mô hình tổ chức mới và đảm bảo vận hành thông suốt hệ thống ngân sách, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ thu - chi ngân sách nhà nước và giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô.
(TBTCO) - Hải quan đẩy mạnh đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong hoạt động xuất nhập khẩu trong năm 2025, đồng thời tích cực triển khai hiệu quả hoạt động kiểm tra sau thông quan, tăng thu ngân sách hơn 1.244 tỷ đồng.
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA) tại Quyết định số 16/QĐ-TTg ngày 5/1/2026, nhằm triển khai thực hiện đầy đủ và có hiệu quả Hiệp định này.
Sáng ngày 6/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.122 VND, giảm 2 VND so với phiên giao dịch trước. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) giảm 0,10%, hiện ở mức 98,32.
Sáng ngày 5/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ở mức 25.124 VND, tăng 3 VND so với phiên giao dịch trước kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026. Trên thị trường Mỹ, chỉ số USD Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng tuần 0,47%, hiện ở mức 98,43.
Giá vàng miếng SJC trong nước hôm nay (5/1) giảm gần 7 triệu đồng/lượng so với tuần trước; vàng nhẫn cũng giảm khoảng 4,9 - 6 triệu đồng/lượng. Trên thị trường thế giới, giá vàng neo ở mức 4,328.43 USD/ounce.
(TBTCO) - Lãi suất huy động quý cuối năm 2025 tăng rầm rập khi 38 ngân hàng đồng loạt tăng, đẩy mặt bằng lãi suất vượt 7%/năm, trong khi kỳ hạn ngắn chạm trần. Cùng lúc, lãi suất liên ngân hàng dậy sóng, kỳ hạn 1 tuần vọt lên 8,61%/năm với doanh số kỷ lục gần 1,3 triệu tỷ đồng, cho thấy hệ thống nhạy cảm trước biến động lãi suất khi huy động "hụt hơi" so với tín dụng.
Giá cà phê trong nước hôm nay (6/1) tăng nhẹ 100 đồng/kg tại vài nơi. Hiện giá cà phê tại các vùng trọng điểm khu vực Tây Nguyên dao động từ 98.000 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu chững lại sau biến động từ cuối tuần trước.
Sáng ngày 7/1, tỷ giá trung tâm VND với đồng USD tại Ngân hàng Nhà nước (NHNN) ổn định ở mức 25.122 VND. Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,33%, hiện ở mức 98,60.
Giá cà phê trong nước tiếp tục duy trì đà phục hồi trong những ngày đầu năm 2026, tăng tuần thứ hai liên tiếp và dao động quanh ngưỡng 97.900 - 98.500 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu đang trong trạng thái giằng co, với biên độ dao động hẹp, phản ánh tâm lý thận trọng của cả người bán lẫn thương lái trong bối cảnh vụ mới chưa bắt đầu.
Giá lúa gạo hôm nay (5/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang. Cụ thể, gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.500 - 8.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 9.500 - 9.700 đồng/kg…. Trong khi đó, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.500 - 6.700 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.600 đồng/kg…
Giá xăng dầu trong nước vào ngày mai (8/1) dự báo có thể giảm lần thứ 5 liên tiếp. Nếu không tác động đến Quỹ Bình ổn, giá xăng có khả năng giảm từ 180 - 330 đồng/lít còn giá dầu diesel có khả năng được điều chỉnh giảm khoảng 150 - 230 đồng/lít.
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (7/1) đồng loạt tăng trở lại cho thấy lực mua mạnh khi được giá điều chỉnh. Cụ thể, giá bạc trong nước tăng cả chiều mua và chiều bán, hiện được niêm yết ở mức 2.535.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.565.000 đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường thế giới, giá bạc thế giới niêm yết ở ngưỡng 78,65 USD/ounce; tăng 3,35 USD so với hôm qua.
Giá lúa gạo hôm nay (7/1) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Thị trường giá lúa gạo trong nước bình ổn, một số gạo nguyên liệu xuất khẩu tiếp đà tăng nhẹ. Cụ thể, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 tăng 50 đồng/kg dao động ở mức 7.600 - 7.800 đồng/kg; gạo Đài Thơm 8 tăng 100 đồng/kg dao động 9.000 - 9.100 đồng/kg…
Giá cao su thế giới hôm nay (7/1) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,09%; kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 1,3%; Nhật Bản tăng 1,8%, Singapore tăng 0,7%. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục kéo dài đà đi ngang.
Giá thép hôm nay (7/1) giảm nhẹ, trong khi quặng sắt tăng nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ các nhà máy thép và tình trạng nguồn cung tại Trung Quốc vẫn bị thắt chặt. Trong nước, giá thép xây dựng tiếp tục giữ nguyên giá bán.
Giá heo hơi hôm nay (7/1) ghi nhận tăng trên diện rộng tại khu vực miền Bắc và một số tỉnh miền Trung, trong khi miền Nam giữ ổn định. Hiện tại, ngưỡng giá cao nhất toàn quốc đã quay lại mốc 70.000 đồng/kg.