Ngày 7/1: Giá cao su thế giới đồng loạt tăng, trong nước kéo dài đà đi ngang

Giá cao su thế giới hôm nay (7/1) đồng loạt tăng. Cụ thể, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,09%; kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 1,3%; Nhật Bản tăng 1,8%, Singapore tăng 0,7%. Trong nước, giá cao su nguyên liệu tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục kéo dài đà đi ngang.

Giá cao su thế giới hôm nay đồng loạt tăng. Ảnh tư liệu

Giá sao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 3/2026 tại Trung Quốc tăng 1,09% (170 Nhân dân tệ) lên mức 15.750 Nhân dân tệ/tấn.

Giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tại Thái Lan tăng 1,3% (0,8 Baht) lên mức 61,7 Baht/kg.

Tại Nhật Bản, giá cao su kỳ hạn tháng 2/2026 tăng 1,8% (6 Yên) lên mức 342,8 Yên/kg.

Trên Sàn giao dịch SICOM - Singapore, hợp đồng cao su giao tháng 2/2026 được giao dịch ở mức 183 cent Mỹ/kg, tăng 0,7%.

Giá cao su kỳ hạn của Nhật Bản tăng phiên thứ 9 liên tiếp, lên mức cao nhất kể từ tháng 3, khi doanh số ô tô toàn cầu tăng mạnh đã cải thiện tâm lý thị trường.

Hợp đồng cao su giao tháng 6/2026 trên Sàn giao dịch Osaka (OSE) tăng 4,4 Yên, tương đương 1,27% lên 349,9 Yên/kg (2,23 USD). Trong phiên, giá có thời điểm chạm 350,8 Yên/kg, mức cao nhất kể từ ngày 28/3/2025.

Tại Trung Quốc, hợp đồng cao su giao tháng 5/2026 trên Sàn giao dịch kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) tăng 165 Nhân dân tệ, hay 1,06% lên 15.790 Nhân dân tệ/tấn (2.261,76 USD). Trong khi đó, hợp đồng cao su butadien giao tháng 2 được giao dịch sôi động nhất, tăng 95 Nhân dân tệ, tương đương 0,82%, lên 11.645 Nhân dân tệ/tấn (1.668,03 USD).

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá thu mua cao su nguyên liệu bình ổn. Cụ thể, tại công ty Bình Long, giá cao su thu mua bình ổn tại Nhà máy ở mức 440 đồng/độ TSC/kg, giá thu mua tại đội sản xuất 412 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp bình ổn (DRC 60%) 14.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa báo giá thu mua mủ nước ở mức 415 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 13.900 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.500 đồng/kg.

Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 403-408 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 368 - 419 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.