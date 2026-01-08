Cộng đồng quốc tế đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam

(TBTCO) - Tại buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và kỳ vọng vào những định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Chiều ngày 7/1, tại Hà Nội, được sự ủy quyền của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Thanh Bình; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phan Xuân Thủy đồng chủ trì buổi thông báo về Đại hội đại biểu toàn quốc Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ XIV tới các cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Đổi mới tư duy xây dựng văn kiện

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp với thuận lợi, thời cơ đan xen với khó khăn, thách thức, Đại hội Đảng lần thứ XIV mang ý nghĩa bước ngoặt, là dấu mốc đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển đất nước.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung thông tin về một số nội dung chính liên quan đến Đại hội Đảng lần thứ XIV. Ảnh: Thành Long

Đây cũng là dịp quan trọng để đánh giá, tổng kết 40 năm kể từ khi tiến hành công cuộc đổi mới và 5 năm nhiệm kỳ Đại hội Đảng lần thứ XIII (2021 - 2026) để từ đó đưa ra những mục tiêu, phương hướng phát triển toàn diện trong tất cả các lĩnh vực trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

Với ý nghĩa hết sức quan trọng đó, Đại hội Đảng lần thứ XIV được Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Tổng Bí thư Tô Lâm chỉ đạo chặt chẽ, sát sao trên tất cả các mặt.

Trong nhiệm kỳ tới, dự thảo báo cáo Chính trị và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV xác định trong giai đoạn mới cần tập trung vào 3 đột phá chiến lược và xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm để đưa đất nước tiến mạnh trong kỷ nguyên phát triển mới.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung nhấn mạnh chủ đề của Đại hội lần này: “Dưới lá cờ vẻ vang của Đảng, chung sức, đồng lòng thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030; tự chủ chiến lược, tự cường, tự tin, tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, vì hòa bình, độc lập, dân chủ, giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước đi lên xã hội chủ nghĩa”.

Theo ông, chủ đề này thể hiện sự cổ vũ, động viên, định hướng tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ, sâu rộng công cuộc đổi mới, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng (1930 - 2030) và hướng tới hiện thực hóa tầm nhìn đến năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước (1945 - 2045).

Về quá trình chuẩn bị văn kiện Đại hội, ông Lê Hoài Trung cho biết, công tác xây dựng văn kiện có sự đổi mới căn bản với việc Báo cáo chính trị lần đầu tiên tích hợp nội dung 3 văn kiện Báo cáo chính trị, Báo cáo kinh tế - xã hội, Báo cáo tổng kết xây dựng Đảng, qua đó, thể hiện tinh thần tiếp tục đổi mới về cách làm và tư duy. Văn kiện đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu và lấy ý kiến rộng rãi trong toàn Đảng, toàn dân, cả trong nước và ở nước ngoài.

Về công tác nhân sự Đại hội, ông Lê Hoài Trung khẳng định, nhiệm vụ đặc biệt hệ trọng này được tiến hành kỹ lưỡng, chắc chắn, thận trọng, chính xác và coi đây là điều kiện tiên quyết để “đưa tầm nhìn, khát vọng thành kết quả”.

Về đường lối đối ngoại trong các văn kiện Đại hội, ông Lê Hoài Trung nhấn mạnh tính kế thừa đường lối đối ngoại thời kỳ đổi mới, đồng thời bổ sung quan điểm chỉ đạo tăng cường quốc phòng, an ninh và đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên.

Bí thư Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung khẳng định, chủ trương nhất quán của Việt Nam là: độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại; bảo đảm cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc trên cơ sở các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, hợp tác bình đẳng cùng có lợi; là bạn, là đối tác tin cậy, là thành viên tích cực, có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế; tham gia chủ động, có trách nhiệm vào việc giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế.

Ông cho biết, công tác tổ chức cho đến nay được chuẩn bị chu đáo, an ninh, an toàn, theo đúng các quy định của Đảng và Việt Nam đã sẵn sàng cho kỳ Đại hội quan trọng lần này sẽ diễn ra từ ngày 19 - 25/1/2026, tại Hà Nội.

Bạn bè quốc tế đặt niềm tin vào định hướng phát triển của Việt Nam

Tại buổi thông báo, nhiều Đại sứ, Trưởng các cơ quan ngoại giao đã chia sẻ, đánh giá cao những thành tựu phát triển của Việt Nam trong thời gian qua và kỳ vọng vào định hướng phát triển của Việt Nam trong thời gian tới.

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh chia sẻ tại sự kiện. Ảnh: Thành Long

Đại sứ nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Khamphao Earthavanh cho rằng, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV đánh dấu một cột mốc mới trong thời kỳ phát triển của Việt Nam sau 40 năm kể từ thời kỳ Đổi mới, là một sự kiện chính trị quan trọng đối với Việt Nam và với bạn bè quốc tế, các nước láng giềng, các đối tác chiến lược của Việt Nam.

Đại sứ Khamphao Earthavanh đánh giá những thành tựu Việt Nam đạt được ngày càng khẳng định mạnh mẽ hơn khả năng lãnh đạo tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam và sự đoàn kết, gắn kết của toàn thể dân tộc Việt Nam.

Bà bày tỏ, với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đổi mới sáng tạo và phát triển, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ đưa ra những định hướng toàn diện, là nền tảng cho Việt Nam bước sang giai đoạn phát triển mới bền vững hơn, thành công hơn, quan hệ Việt Nam - Lào sẽ liên tục được tăng cường, vì lợi ích của người dân hai nước, vì hòa bình, ổn định, phát triển bền vững ở khu vực và trên thế giới.

Đại sứ Palestine tại Việt Nam, Trưởng Đoàn Ngoại giao nước ngoài tại Việt Nam Saadi Salama tin tưởng, Đại hội Đảng lần thứ XIV sẽ đưa ra những quyết sách lớn, lấy lợi ích của nhân dân Việt Nam là tự chủ, độc lập, tự cường, phục vụ cho lợi ích phát triển của đất nước, phục vụ cho việc cùng nhau hợp tác, phục vụ cho hòa bình lâu dài không chỉ ở khu vực mà còn trên thế giới.

Điều phối viên thường trú Liên hợp quốc tại Việt Nam Pauline Tamesis đã đánh giá những thành tựu của Việt Nam trong đảm bảo được an sinh xã hội, phát triển kinh tế mạnh mẽ.

Bà Pauline Tamesis nhấn mạnh, Việt Nam đã trở thành một nước tự cường và với GDP cao, trở thành quốc gia có thu nhập trung bình cao và giữ vị trí cao trong các chỉ số về con người. Câu chuyện của Việt Nam đã truyền cảm hứng không chỉ ở con số, mà thể hiện ở sự quyết tâm trong việc đảm bảo tăng trưởng, những chính sách được triển khai thực tiễn, đặt con người vào trung tâm của phát triển và củng cố thể chế.

Các đại sứ, đại diện cơ quan nước ngoài tại Việt Nam tin tưởng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra thành công tốt đẹp.