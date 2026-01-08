Ngày 8/1: Giá dầu thế giới tiếp tục giảm mạnh

Giá dầu thế giới hôm nay (8/1) tiếp tục giảm sâu khi nhà đầu tư cân nhắc phát biểu của ông Trump về dầu Venezuela, trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu tiếp tục ở mức dồi dào. Cụ thể, giá dầu Brent đứng ở mốc 60,36 USD/thùng, giảm 0,56%; giá dầu WTI ở mốc 56,37 USD/thùng, giảm 1,33%.

Giá dầu thế giới hôm nay tiếp tục giảm sâu. Ảnh tư liệu

Ghi nhận trên Oilprice lúc 4h30 ngày 8/1/2026 (theo giờ Việt Nam), giá dầu Brent đứng ở mốc 60,36 USD/thùng, giảm 0,56% (tương đương giảm 0,34 USD/thùng). Tương tự, giá dầu WTI ở mốc 56,37 USD/thùng, giảm 1,33% (tương đương giảm 0,76 USD/thùng).

Giá dầu tiếp tục đi xuống trong phiên giao dịch hôm nay, khi giới đầu tư đánh giá các phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington đã đạt được một thỏa thuận nhập khẩu lượng dầu thô từ Venezuela trị giá lên tới 2 tỷ USD động thái được cho là sẽ làm gia tăng nguồn cung cho quốc gia tiêu thụ dầu lớn nhất thế giới.

Cụ thể, dầu Brent giảm 14 cent, tương đương 0,2%, xuống còn 60,56 USD/thùng vào lúc 13h35 GMT, sau khi có thời điểm rơi xuống 59,88 USD/thùng trong phiên. Dầu thô ngọt nhẹ Mỹ (WTI) giảm 36 cent, tương đương 0,6%, xuống 56,77 USD/thùng, sau khi chạm mức thấp nhất 55,76 USD/thùng.

Trước đó, cả hai loại dầu chuẩn đều đã mất hơn 1 USD trong phiên liền trước, trong bối cảnh thị trường kỳ vọng nguồn cung toàn cầu trong năm nay sẽ dồi dào.

Theo các nguồn tin của Reuters, thỏa thuận giữa Washington và Caracas có thể khiến một số lô dầu vốn dự kiến xuất sang Trung Quốc phải chuyển hướng. Venezuela hiện có hàng triệu thùng dầu đã được chất lên tàu hoặc nằm trong các bể chứa nhưng không thể xuất khẩu kể từ giữa tháng 12, sau khi Tổng thống Trump áp đặt lệnh phong tỏa xuất khẩu.

Các nhà phân tích của Morgan Stanley ước tính thị trường dầu mỏ có thể dư cung tới 3 triệu thùng/ngày trong nửa đầu năm 2026, do tăng trưởng nhu cầu yếu trong năm ngoái và nguồn cung gia tăng từ cả OPEC lẫn các nhà sản xuất ngoài OPEC./.