Thanh khoản UPCoM bứt phá trong tháng cuối năm 2025

(TBTCO) - Tháng 12/2025, thị trường UPCoM ghi nhận sự gia tăng đáng kể về thanh khoản, trong khi chỉ số UPCoM-Index phục hồi và đóng cửa ở ngưỡng cao hơn so với tháng 11.

Thị trường UPCoM trong tháng 12/2025 ghi nhận diễn biến giao dịch sôi động, với chỉ số giá UPCoM-Index vận động theo hai pha trái ngược. Trong nửa đầu tháng, chỉ số có xu hướng điều chỉnh giảm, trước khi đảo chiều tăng mạnh trong những phiên cuối tháng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 31/12/2025, UPCoM-Index đạt 120,97 điểm, tăng 1,99 điểm, tương ứng 1,65% so với thời điểm cuối tháng 11/2025.

Nguồn: HNX.

Cùng với diễn biến tích cực của chỉ số, hoạt động giao dịch trên thị trường UPCoM trong tháng 12/2025 gia tăng so với tháng trước. Khối lượng giao dịch bình quân đạt 49,60 triệu cổ phiếu mỗi phiên, tăng 38,6%, trong khi giá trị giao dịch bình quân đạt gần 840,9 tỷ đồng mỗi phiên, tăng 5,6%.

Giao dịch của khối nhà đầu tư nước ngoài trong tháng cũng tăng so với tháng 11/2025. Cụ thể, nhà đầu tư nước ngoài mua vào hơn 9,29 triệu cổ phiếu, với tổng giá trị gần 322,3 tỷ đồng, trong khi bán ra hơn 21,01 triệu cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 625,1 tỷ đồng. Qua đó, khối ngoại ghi nhận giá trị bán ròng xấp xỉ 302,8 tỷ đồng trên thị trường UPCoM trong tháng 12.

Ở chiều khác, hoạt động tự doanh của các công ty chứng khoán diễn ra khá tích cực, với tổng giá trị giao dịch tự doanh đạt gần 1.343 tỷ đồng, tăng khoảng 2,73 lần so với tháng trước. Trong đó, giá trị mua vào đạt gần 513,4 tỷ đồng, còn giá trị bán ra đạt hơn 829,5 tỷ đồng. Tính chung trong tháng 12, khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng hơn 316,1 tỷ đồng.

Về quy mô thị trường, trong tháng 12/2025, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đưa vào giao dịch cổ phiếu của 1 doanh nghiệp đăng ký giao dịch mới, đồng thời thực hiện hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của 9 doanh nghiệp.

Trong đó, có 2 doanh nghiệp hủy đăng ký giao dịch để chuyển sang niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh, trong khi 7 doanh nghiệp bị hủy đăng ký giao dịch theo quyết định hủy tư cách công ty đại chúng của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tính đến phiên giao dịch cuối cùng của tháng 12/2025, thị trường UPCoM có 869 doanh nghiệp đăng ký giao dịch, với giá trị vốn hóa đạt gần 1,38 triệu tỷ đồng, giảm 8,4% so với tháng trước./.