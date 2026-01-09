Năm 2026, đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt để Thủ đô bứt phá

(TBTCO) - Năm 2026, Hà Nội xác định giải ngân đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt để Thủ đô bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GRDP hai con số. Kế hoạch vốn năm 2026 của thành phố là 126 nghìn tỷ đồng; đến nay, đã thực hiện phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định, chỉ đạo của Trung ương.

Áp dụng cơ chế cơ chế “làn xanh” trong thủ tục đầu tư công

Chiều 9/1, tại Hội nghị toàn quốc thúc đẩy đầu tư công năm 2025 và năm 2026 do Thủ tướng Phạm Minh Chính, báo cáo tham luận tại đầu cầu Hà Nội, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội Nguyễn Xuân Sáng cho biết, Hà Nội đã xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, động lực then chốt thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Thủ đô.

Ngay từ đầu năm, Thành phố đã hành động với quyết tâm cao nhất, ban hành các kế hoạch, chỉ thị, xác định rõ lộ trình, trách nhiệm cho từng chủ đầu tư, dự án. Nhờ đó, kết quả giải ngân năm 2025 đã đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay về giá trị tuyệt đối.

Đến hết ngày 31/12/2025, lũy kế giải ngân của thành phố đạt hơn 89 nghìn tỷ đồng, bằng 106,8% kế hoạch Thủ tướng giao và 86,2% kế hoạch thành phố giao. Đến ngày 9/1/2026, đạt hơn 90 nghìn tỷ đồng, bằng 107,9% kế hoạch Thủ tướng giao và 87,1% kế hoạch thành phố; dự kiến đến hết ngày 31/1/2026, đạt khoảng 117,7% kế hoạch Thủ tướng giao và 95% kế hoạch thành phố.

Năm 2025, Thành phố đã khởi công hàng loạt các công trình lớn, quan trọng trong và ngoài ngân sách nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế Thủ đô và các vùng lân cận, trong đó có 2 dự án lớn (Dự án đầu tư xây dựng Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng và Dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị thể thao Olympic) và dự án hạ tầng khung quan trọng như: Khởi công các cây cầu huyết mạch (như cầu Vân Phúc, cầu Ngọc Hồi, cầu Thượng Cát, cầu Trần Hưng Đạo…), tuyến đường sắt số 5 đoạn Văn Cao - Hòa Lạc…

Các đại biểu tham dự tại đầu cầu Hà Nội.

Từ thực tiễn triển khai năm 2025, TP. Hà Nội rút ra một số bài học kinh nghiệm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công.

Thứ nhất, quyết liệt chỉ đạo, điều hành kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm. Ban hành kế hoạch giải ngân chi tiết từng dự án, từng đầu mối, chủ đầu tư và định kỳ tổ chức giao ban về tiến độ giải ngân xây dựng cơ bản toàn thành phố; áp dụng cơ chế cơ chế “làn xanh” trong thủ tục đầu tư công đối với các dự án lớn, trọng điểm, quan trọng của Thành phố.

Thứ hai, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn lớn của đầu tư công. Thành phố đã huy động, phát huy sức mạnh, sự vào cuộc quyết liệt của cấp uỷ, chính quyền các cấp trong công tác giải phóng mặt bằng.

Thứ ba, quyết liệt triển khai các chủ trương, chính sách lớn của Trung ương về thực hiện sắp xếp chính quyền 2 cấp; các cơ chế đặc thù cho Hà Nội tại Luật Thủ đô, các Nghị quyết của Quốc hội số 258/2025 ngày 11/12/2025 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ Đô; số 188/2025 ngày 19/2/2025 về một số cơ chế, chính sách đặc thù, đặc biệt để phát triển hệ thống mạng lưới đường sắt đô thị...

Thứ tư, đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho cấp xã, phường để tăng tính chủ động, phát huy tính tự chủ, tự chịu trách của cơ sở. Thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp, thành phố đã giao toàn bộ thẩm quyền của cấp quyết định đầu tư, điều chỉnh dự án, quyết toán... cho cấp xã đối với các dự án đã được cấp huyện phê duyệt trước đây.

Thứ năm, điều hành linh hoạt vốn đầu tư công, đảm bảo bố trí đủ, kịp thời vốn triển khai các các dự án; kiên quyết cắt giảm kế hoạch vốn từ dự án giải ngân thấp sang dự án giải ngân tốt hơn.

Đã phân bổ 126 nghìn tỷ đồng của năm 2026

Theo Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, năm 2026 là năm đầu kế hoạch trung hạn 2026-2030, Hà Nội xác định giải ngân đầu tư công tiếp tục là động lực then chốt để Thủ đô bứt phá, phấn đấu tăng trưởng GRDP hai con số.

Kế hoạch vốn năm 2026 của Thành phố là 126 nghìn tỷ đồng; đến nay đã thực hiện phân bổ chi tiết cho các nhiệm vụ, dự án đúng quy định, chỉ đạo của Trung ương.

Để đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch, ngay từ đầu năm, Hà Nội sẽ tập trung quyết liệt thực hiện các giải pháp, bài học kinh nghiệm đã triển khai hiệu quả trong năm 2025.

Theo đó, ban hành Kế hoạch thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2026; từng dự án rõ tiến độ triển khai, kết quả giải ngân hàng tháng và gắn trách nhiệm của chuyên viên, lãnh đạo để kiểm đếm, đánh giá; tập trung tháo gỡ vướng mắc ngay tại chỗ với tinh thần trách nhiệm cao, không đùn đẩy, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng; tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, rút gọn các thủ tục hành chính về đầu tư; điều hành linh hoạt, hiệu quả vốn đầu tư công;…

Hà Nội đã khởi công Dự án Đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng. Ảnh minh họa

Đặc biệt, đối với vướng mắc giải phóng mặt bằng, tiếp tục đánh giá, đúc rút và vận dụng kinh nghiệm từ giải phóng mặt bằng Vành đai 1, 4 và các chính sách đặc thù tại Nghị quyết 258/2025/QH15; nghiên cứu các khung chính sách bồi thường thống nhất cho dự án lớn.

Kịp thời thông báo giá vật liệu xây dựng hàng tháng bảo đảm phù hợp với giá thị trường; nâng cao công tác dự báo sự biến động về nguồn cung và biến động giá nguyên vật liệu, nhân công, máy mọc thiết bị thi công để kịp thời có giải pháp tháo gỡ vướng mắc...

Các tổ công tác của thành phố sẽ tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác giải ngân vốn đầu tư công như giải quyết các chế độ, chính sách trong giải phóng mặt bằng; xử lý biến động giá vật liệu xây dựng, tháo gỡ đối với các gói thầu trọn gói không thực hiện được do trượt giá, chậm giải phóng mặt bằng./.