Hà Nội và cả nước đồng loạt siết kiểm tra nồng độ cồn, hơn 2.100 tài xế bị “tuýt còi”

(TBTCO) - Ngay trong ngày đầu người dân trở lại làm việc sau Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trên cả nước đồng loạt ra quân kiểm tra nồng độ cồn. Chỉ trong một ngày, hơn 2.100 tài xế vi phạm bị phát hiện, nhiều trường hợp ở mức cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Hà Nội xử lý 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong giờ trưa ngày 23/2

Thông tin từ Công an TP. Hà Nội cho biết, trong khung giờ trưa ngày 23/2 - ngày đầu đi làm sau Tết - lực lượng CSGT toàn thành phố đã kiểm soát 3.879 phương tiện, phát hiện và xử lý 90 trường hợp vi phạm nồng độ cồn.

Việc kiểm soát được triển khai đồng bộ trên nhiều tuyến, nhiều khung giờ, với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, nhằm ngăn chặn từ sớm các nguy cơ mất an toàn giao thông, đặc biệt là tai nạn do rượu, bia gây ra.

Tại nút giao Liễu Giai - Phan Kế Bính, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 2 phối hợp với Công an phường Ngọc Hà đã phát hiện, xử lý 7 trường hợp vi phạm. Đáng chú ý, có cả nữ tài xế điều khiển xe mô tô vi phạm nồng độ cồn.

Cụ thể, hồi 14h16, lực lượng chức năng kiểm tra chị H.H.P (SN 1980, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô BKS 29F1-462xx, vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,341 mg/lít khí thở (mức 2 theo quy định). Quá trình làm việc, người vi phạm không xuất trình được giấy phép lái xe.

Trước đó, anh Đ.V.L (SN 1987, trú tại Hà Nội), điều khiển xe mô tô BKS 99E1-010xx, cũng bị phát hiện vi phạm ở mức 0,169 mg/lít khí thở.

Cùng thời điểm, trên phố Thanh Nhàn, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 4 đã xử lý 6 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, trong đó có 2 trường hợp vượt quá 0,4 mg/lít khí thở - mức vi phạm cao, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Hà Nội và cả nước đồng loạt siết kiểm tra nồng độ cồn

Cả nước phát hiện hơn 2.100 tài xế vi phạm

Không chỉ tại Hà Nội, trong ngày 23/2/2026, lực lượng CSGT toàn quốc cũng đồng loạt ra quân xử lý vi phạm nồng độ cồn theo chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao thông.

Trong các khung giờ từ 10h đến 14h và từ 19h đến 23h, công an 34/34 địa phương đã tổ chức kiểm soát 64.090 lượt phương tiện. Qua đó, lực lượng chức năng phát hiện hơn 2.100 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, chủ yếu là người điều khiển xe mô tô. Toàn bộ phương tiện vi phạm đều bị tạm giữ; 279 giấy phép lái xe bị tạm giữ theo quy định.

Bên cạnh vi phạm về nồng độ cồn, lực lượng chức năng còn xử lý hàng trăm trường hợp không có giấy phép lái xe, không đăng ký xe, thiếu gương chiếu hậu và các hành vi vi phạm khác.

Đáng chú ý, trong thời gian cao điểm triển khai chuyên đề, không ghi nhận tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn.

Riêng tại Hà Nội, trong ngày 23/2, các đơn vị CSGT đường bộ đã kiểm soát 9.172 trường hợp, xử lý 217 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, với tổng số tiền phạt hơn 1,1 tỷ đồng. Từ 7h ngày 23/2 đến 7h ngày 24/2, toàn TP. Hà Nội không xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng; chỉ ghi nhận 2 vụ tai nạn làm 2 người bị thương.

Theo Phòng CSGT Hà Nội, thời gian tới, hoạt động kiểm soát nồng độ cồn sẽ tiếp tục được duy trì thường xuyên, liên tục trên tất cả các tuyến, trong mọi khung giờ. Việc xử lý nghiêm vi phạm ngay sau Tết được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành thói quen “đã uống rượu, bia thì không lái xe”, kéo giảm tai nạn giao thông một cách bền vững./.