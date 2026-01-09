(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông báo số 1294/TB-BTC về danh sách thẩm định viên về giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá kể từ ngày 1/1/2026, đồng thời công bố danh sách doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong năm 2026.

Thông báo số 1294/TB-BTC được ban hành theo các quy định tại Luật Giá 2023, cùng các quy định tại nghị định của Chính phủ và các thông tư của Bộ Tài chính liên quan đến đánh giá hoạt động doanh nghiệp thẩm định giá, đào tạo, bồi dưỡng và cấp chứng chỉ nghiệp vụ thẩm định giá.

Việc công bố danh sách được thực hiện trên cơ sở đề nghị của các doanh nghiệp thẩm định giá và kết quả rà soát báo cáo danh sách thẩm định viên về giá tại doanh nghiệp.

Theo đó, Bộ Tài chính công bố danh sách thẩm định viên về giá tại các doanh nghiệp thẩm định giá kể từ ngày 1/1/2026. 277 doanh nghiệp có tên trong danh sách này tiếp tục được kinh doanh dịch vụ thẩm định giá theo Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá đã được Bộ Tài chính cấp. Trong đó, Bộ Tài chính cũng công bố cụ thể thông tin về các thẩm định viên về giá tại mỗi doanh nghiệp.

Công bố 277 doanh nghiệp đủ điều kiện kinh doanh thẩm định giá năm 2026. Ảnh minh họa

Bộ Tài chính cũng công bố danh sách 6 doanh nghiệp thẩm định giá và chi nhánh doanh nghiệp thẩm định giá không bảo đảm điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá trong năm 2026. Đây là các đơn vị không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về thẩm định giá trong kỳ rà soát, với các lý do như bị đình chỉ hoạt động, không đủ số lượng thẩm định viên về giá tối thiểu.

Bộ Tài chính yêu cầu trong quá trình hoạt động, các doanh nghiệp thẩm định giá và thẩm định viên về giá phải nghiêm túc tuân thủ các quy định của Luật Giá, các văn bản hướng dẫn thi hành và các nội dung ghi trên Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá./.