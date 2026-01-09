Bộ Tài chính hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa

Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trong năm 2026, theo Kế hoạch vừa được ban hành tại Quyết định số 4503/QĐ-BTC.

Mục đích của Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm 2026 của Bộ Tài chính nhằm hỗ trợ các DNNVV được cung cấp, tiếp cận thông tin về pháp luật chính xác, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp; tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp; tiếp nhận vướng mắc và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp; các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho doanh nghiệp, thông qua đó giúp doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bộ Tài chính.

Bộ Tài chính sẽ triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời, đầy đủ các quy định pháp luật trong lĩnh vực quản lý của Bộ. Ảnh tư liệu.

Hỗ trợ có trọng tâm, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả

Kế hoạch nêu rõ, việc hỗ trợ pháp lý cho DNNVV có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực; bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả, không chồng chéo, trùng lặp và thực hiện đầy đủ nguyên tắc, nội dung hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Luật Hỗ trợ DNNVV, Nghị định số 55/2019/NĐ-СР ngày 24/6/2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho DNNVV, Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV.

Đồng thời, gắn kết chặt chẽ giữa công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa với các hoạt động quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa cơ quan quản lý nhà nước với các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân theo quy định

Hỗ trợ pháp lý lĩnh vực tài chính doanh nghiệp

Bộ Tài chính triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp thông qua những hình thức như: hội nghị, hội thảo phổ biến, tập huấn kiến thức pháp luật; trả lời, giải đáp vướng mắc liên quan đến pháp lý; tổ chức tọa đàm, đối thoại, bồi dưỡng kiến thức tài chính cho DNNVV; xây dựng, biên soạn, cấp phát ấn phẩm, tài liệu, tờ rơi, tờ gấp…

Nội dung hỗ trợ pháp lý lĩnh vực tài chính doanh nghiệp bao gồm: Luật Hỗ trợ DNNVV; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành; Nghị định về tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (thay thế Nghị định số 39/2019/NĐ-CP ngày 10/5/2019 và Nghị định số 45/2024/NĐ-CP ngày 26/4/2024), sau khi ban hành; Thông tư hướng dẫn thi hành Chương trình đào tạo 10.000 giám đốc điều hành và Chương trình phát triển 1.000 doanh nghiệp tiên phong…

Hỗ trợ pháp lý lĩnh vực lĩnh vực hải quan

Nội dung hỗ trợ pháp lý lĩnh vực lĩnh vực hải quan bao gồm: Luật Hải quan; Luật sửa đổi, bổ sung Luật Hải quan; Nghị định thay thế Nghị định số 85/2019/NĐ-CP ngày 14/11/2019 của Chính phủ quy định thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa quốc gia, cơ chế một cửa ASEAN và kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Trong danh sách còn có Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 49/2015/TT-BTC ngày 14/4/2015 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định thủ tục hải quan đối với thư, gói, kiện hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu gửi qua dịch vụ bưu chính chỉ định (đã được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 56/2019/TT-BTC ngày 23/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính); Thông tư hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Ngoài ra, Bộ Tài chính sẽ hỗ trợ pháp lý liên quan đến Quyết định của Hội đồng thành viên Quỹ phát triển DNNVV về Quy chế cho vay trực tiếp; Quy chế tài trợ vốn cho DNNVV và các văn bản có liên quan.

Đối thoại, giải đáp vướng mắc, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính tiếp nhận kiến nghị, phản ánh và giải đáp vướng mắc của doanh nghiệp (bao gồm cả DNNVV, hợp tác xã) thông qua hoạt động tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp để tháo gỡ khó khăn, giải đáp vướng mắc trong thực tiễn áp dụng liên quan đến các quy định về thuế, hải quan, chứng khoán, doanh nghiệp và một số quy định khác thuộc nhiệm vụ quản lý nhà nước của Bộ Tài chính.

Đồng thời, tiếp nhận các vướng mắc, kiến nghị và giải đáp pháp luật cho doanh nghiệp thông qua các hình thức: giải đáp bằng văn bản, thông qua các nền tảng kỹ thuật số, giải đáp trực tiếp hoặc thông qua điện thoại, giải đáp trực tiếp trên cổng thông tin điện tử hoặc các hình thức khác theo quy định của pháp luật.