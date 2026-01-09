(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 157/2025/TT-BTC quy định chi tiết việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm tăng cường kỷ luật tài chính, minh bạch trong quản lý ngân sách nhà nước và nâng cao hiệu quả kiểm soát dòng tiền qua hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Theo Thông tư số 157/2025/TT-BTC, ngoài các đơn vị thuộc hệ thống Kho bạc Nhà nước (KBNN), nhiều đối tượng khác cũng phải thực hiện đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN.

Cụ thể: các cơ quan thu ngân sách; các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ; các tổ chức ngân sách, đơn vị dự toán cấp I và cấp trung gian phân bổ dự toán; các chủ đầu tư có dự án đầu tư công thuộc ngân sách các cấp; các ban quản lý dự án đầu tư công; các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách và các đối tượng liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư hướng dẫn mới về đăng ký, sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước. Ảnh: Đức Thanh

Một trong những nội dung đáng chú ý của Thông tư là quy định rõ nguyên tắc đăng ký và sử dụng tài khoản, đặc biệt trong bối cảnh đẩy mạnh giao dịch điện tử. Theo đó, trước khi tham gia giao dịch điện tử với KBNN, các cơ quan, đơn vị, tổ chức phải thực hiện thông báo chữ ký số của các cá nhân có liên quan. Chữ ký số này phải gắn với từng chức danh cụ thể và từng tài khoản giao dịch trên môi trường điện tử thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thông tư nêu rõ, chữ ký số dùng để ký chức danh chủ tài khoản hoặc người được ủy quyền (chữ ký thứ nhất) và chữ ký số của kế toán trưởng, phụ trách kế toán hoặc người được phân công ký chức danh kế toán trưởng (chữ ký thứ hai) trên chứng từ kế toán, chứng từ chuyển tiền điện tử phải là chữ ký số đã được KBNN chấp thuận trong hồ sơ đăng ký mở và sử dụng tài khoản. Quy định này nhằm bảo đảm tính pháp lý, an toàn và trách nhiệm cá nhân trong quá trình giao dịch điện tử với KBNN.

Các loại tài khoản của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân mở tại KBNN được phân loại như sau: Tài khoản dự toán; tài khoản tiền gửi; tài khoản có tính chất tiền gửi; tài khoản thu ngân sách nhà nước của cơ quan thu ngân sách; tài khoản chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo Luật Thuế giá trị gia tăng của cơ quan thuế.

Bên cạnh đó, Thông tư 157/2025/TT-BTC cũng quy định chặt chẽ việc phong tỏa, tất toán tài khoản. Khi thực hiện các nghiệp vụ này, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và KBNN phải tiến hành đối chiếu số liệu, xác nhận số dư tài khoản đến thời điểm đối chiếu. Việc xử lý và chuyển số dư tài khoản được thực hiện theo yêu cầu hợp pháp của chủ tài khoản hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Định kỳ hàng tháng, quý hoặc năm, tùy theo từng loại tài khoản, các cơ quan, đơn vị, tổ chức có trách nhiệm rà soát, đối chiếu số liệu với KBNN và gửi bản đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản theo mẫu biểu quy định. Ngoài ra, việc đối chiếu cũng có thể được thực hiện đột xuất khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền hoặc KBNN.

Trong trường hợp KBNN thay đổi tài khoản kế toán vì yêu cầu quản lý, KBNN nơi giao dịch phải thông báo bằng văn bản tài khoản mới cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan; đồng thời cập nhật thông tin trên hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản và nêu rõ lý do thay đổi.

Thông tư 157 cũng quy định rõ quyền và trách nhiệm của chủ tài khoản. Theo đó, chủ tài khoản có quyền đề nghị KBNN đối chiếu số dư tài khoản định kỳ hoặc đột xuất; được ủy quyền cho KBNN tự động trích tài khoản thanh toán các khoản chi theo chế độ; được yêu cầu sao chụp các tài liệu kế toán liên quan theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, chủ tài khoản đồng thời là người đại diện theo pháp luật và phải chịu trách nhiệm toàn diện trong việc quản lý, sử dụng số tiền trên tài khoản tại KBNN. Chủ tài khoản có nghĩa vụ lập và gửi hồ sơ đăng ký sử dụng tài khoản, bảo đảm tính pháp lý của hồ sơ; chấp hành nghiêm các quy định về quản lý tài khoản theo Nghị định số 347/2025/NĐ-CP và Thông tư số 157/2025/TT-BTC.

Đáng chú ý, Thông tư nghiêm cấm hành vi cho thuê, cho mượn tài khoản. Chủ tài khoản phải chấp hành đúng chế độ quản lý tài chính, tiền tệ của Nhà nước; kịp thời thông báo cho KBNN khi phát hiện sai sót, nhầm lẫn hoặc có dấu hiệu tài khoản bị lợi dụng. Trường hợp phát sinh khoản tiền ghi “Có” do nhầm lẫn, chủ tài khoản có trách nhiệm hoàn trả hoặc phối hợp với KBNN để hoàn trả theo quy định.

Thông tư cũng nhấn mạnh, mọi hành vi vi phạm quy định về đăng ký và sử dụng tài khoản tại KBNN sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính./.