Giá vàng hôm nay (4/12): Vàng nhẫn tiếp tục giảm

Sáng nay, giá vàng thế giới duy trì tăng nhẹ. Trong nước, giá vàng miếng ổn định, riêng giá vàng nhẫn phần lớn được doanh nghiệp tiếp tục điều chỉnh giảm.

Sáng 4/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.203,2 USD/oune

Thị trường thế giới

Tại thời điểm 05:56:02 sáng 04/12/2025, giá vàng giao ngay trên Kitco giao dịch tại mốc 4.203,2 USD/oune, tăng 13,64 USD/oune, tương đương với mức giảm 0,33% trong 24 giờ qua.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành tại Vietcombank, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,619 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Quy đổi theo tỷ giá USD trên thị trường tự do (27.549 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 140 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Thị trường trong nước

Ngược với đà tăng của giá vàng thế giới, giá vàng miếng phần lớn duy trì mốc giá phiên trước, riêng vàng nhẫn giảm nhẹ.

Cụ thể, tại thời điểm 05:30 sáng 4/12, các thương hiệu SJC, DOJI, PNJ đồng loạt niêm yết giá vàng miếng ở mức 152,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), không thay đổi so với phiên trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 151,5 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra) cũng không thay đổi so với phiên trước.

Riêng Phú Quý SJC giảm giá vàng miếng mua vào 100.000 đồng và giữ nguyên giá chiều bán ra, giao dịch ở mức 150,4 – 154,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Đối với vàng nhẫn, phần lớn giảm 200.000 – 300.000 đồng/lượng hoặc duy trì bình ổn tùy thương hiệu, niêm yết ở mức giá cao nhất là 153,8 triệu đồng/lượng bán ra.

Cụ thể, SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở mức 150 triệu đồng/lượng mua vào và 152,5 triệu đồng/lượng bán ra (giảm 300.000 đồng/lượng).

Vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 150,8 – 153,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng so với giá hôm qua ở cả 2 chiều.

Còn vàng nhẫn DOJI và vàng nhẫn PNJ đều giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định ở cả 2 chiều).

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào và 153,6 triệu đồng/lượng bán ra (ổn định ở cả 2 chiều)./.