ADB hỗ trợ khẩn cấp 2 triệu USD cứu trợ lũ lụt tại Việt Nam

(TBTCO) - Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp 2 triệu USD cho Việt Nam để cứu trợ các vùng bị lũ lụt.

Các đợt lũ lụt liên tiếp gần đây đã gây ra thiệt hại nặng nề về người và tài sản cũng như cơ sở hạ tầng trên khắp Nam Á và Đông Nam Á.

Trong thông báo phát đi ngày 4/12, ADB tại Việt Nam ngày 4/12 cho biết, Chủ tịch ADB Masato Kanda thông báo ADB sẽ cung cấp khoản hỗ trợ tài chính khẩn cấp lên tới 3 triệu USD cho Sri Lanka; 2 triệu USD cho Thái Lan; và 2 triệu USD cho Việt Nam, theo yêu cầu hỗ trợ từ các chính phủ.

Lũ lụt tại Nha Trang (Khánh Hòa) mới đây. Ảnh tư liệu

Ông Masato Kanda chia sẻ: “Tôi vô cùng đau buồn trước những thiệt hại do trận lũ lụt tàn khốc gây ra. Chính phủ và người dân Sri Lanka, Thái Lan và Việt Nam có thể yên tâm rằng ADB sẽ hỗ trợ các quốc gia ổn định và tái thiết cộng đồng bị ảnh hưởng. ADB sẽ nhanh chóng hợp tác chặt chẽ với các quốc gia để mang lại nơi trú ẩn an toàn, sự chia sẻ và hy vọng cho những người bị ảnh hưởng bởi những thảm họa khủng khiếp này”.

Các khoản tài trợ được trích từ Quỹ Ứng phó Thảm họa Châu Á - Thái Bình Dương (APDRF), sẽ hỗ trợ các nỗ lực khẩn cấp và nhân đạo. Quỹ APDRF là nguồn cung cấp các khoản tài trợ nhanh chóng cho các quốc gia thành viên đang phát triển nhằm mục đích hỗ trợ người dân ngay sau các thảm họa lớn do thiên tai gây ra.