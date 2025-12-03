(TBTCO) - Được tin Cụ bà Vũ Thị Cúc, sinh năm 1930, là mẹ đẻ đồng chí Phạm Văn Hoành - Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo Tài chính - Đầu tư, mặc dù trong thời gian lâm bệnh đã được các y bác sỹ, chuyên gia y tế, gia đình và người thân tận tình chăm sóc cứu chữa, nhưng do tuổi cao sức yếu đã từ trần vào hồi 02 giờ 30 phút, ngày 03 tháng 12 năm 2025 (tức ngày 14 tháng 10 năm Ất Tỵ). Hưởng thọ 96 tuổi.

Lễ viếng được tổ chức vào hồi 09 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút, ngày 04 tháng 12 năm 2025 (tức ngày 15 tháng 10 năm Ất Tỵ) và từ 06 giờ 00 phút đến 07 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2025 (tức ngày 16 tháng 10 năm Ất Tỵ), tại nhà riêng: xóm Ân Hòa 2, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình (trước đây là: xóm 2, xã Ân Hòa, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình).

Lễ truy điệu được tổ chức vào hồi 07 giờ 15 phút, ngày 05 tháng 12 năm 2025 (tức ngày 16 tháng 10 năm Ất Tỵ) và An táng tại Nghĩa trang nhân dân Duy Hòa Bắc, thôn Duy Hòa, xã Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình.

Đảng ủy, Ban Biên tập, Ban chấp hành Công đoàn và toàn thể cán bộ, phóng viên, nhân viên Báo Tài chính - Đầu tư xin gửi tới đồng chí Phạm Văn Hoành và gia đình lời chia buồn sâu sắc nhất.