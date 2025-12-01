60.000 học sinh lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới với màn đồng diễn võ nhạc Vovinam

(TBTCO) - Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam với sự tham gia của 60.000 học sinh từ 165 điểm trường tại TP. Hồ Chí Minh đã chính thức xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới cho nội dung “Chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam trực tiếp kết hợp trực tuyến tại các điểm trường có số lượng học sinh tham gia đông nhất Việt Nam và thế giới”.

Trong đó, 5.000 học sinh thuộc 15 trường tại TP. Hồ Chí Minh đã có mặt tại công viên bờ sông Sài Gòn cùng 55.000 học sinh khác từ 150 trường trên địa bàn thành phố tham gia đồng diễn.

Màn xếp thành hình Quốc kỳ Việt Nam trên nền nhạc "Giai điệu tự hào". Ảnh: CTV

Đây là hoạt động trọng điểm trong chuỗi hoạt động Ngày hội 50 năm Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh với chủ đề “50 năm đổi mới Giáo dục: Dấu ấn thời đại - Khát vọng tương lai”, do Sở Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh, Liên đoàn Vovinam Việt Nam phối hợp cùng nhãn hàng Nestlé MILO - Công ty TNHH Nestlé Việt Nam tổ chức.

Sự kiện được phát động không chỉ để tuyên truyền, tôn vinh những thành tựu của ngành Giáo dục và Đào tạo TP. Hồ Chí Minh trong 50 năm, mà còn đánh dấu cột mốc quan trọng trên hành trình đổi mới giáo dục TP. Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung, khi những giá trị của thể dục, thể thao được nâng cao trong giáo dục học đường.

Đồng diễn Vovinam 60.000 học sinh chính thức xác lập kỷ lục kép Việt Nam và thế giới. Ảnh: CTV

Được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia, môn võ Vovinam được lựa chọn làm nội dung đồng diễn cho các em học sinh bởi sự phù hợp với thể trạng người Việt và những giá trị đặc trưng của Việt Võ Đạo, như tinh thần thượng võ, bản sắc truyền thống và lòng tự hào dân tộc.

Thông qua việc tập luyện Vovinam nói riêng và thể thao nói chung, các em học sinh được bồi dưỡng nhiều phẩm chất quý giá cho hành trình trưởng thành, như sức mạnh đoàn kết, tinh thần đồng đội, sự tự tin, ý chí, tính kỷ luật và lòng can đảm... Mỗi cá nhân trẻ phát triển toàn diện sẽ góp phần xây dựng nên một thế hệ người Việt Nam năng động, sẵn sàng bước vào kỷ nguyên vươn mình của đất nước.

Ông Binu Jacob - Tổng Giám đốc Công ty Nestlé Việt Nam cho biết: “Suốt 30 năm qua, Nestlé MILO luôn xem thể thao học đường là một trong những nền tảng quan trọng cho sự phát triển toàn diện của trẻ em Việt Nam. Chính vì thế, chúng tôi đã và đang triển khai nhiều sân chơi thể thao đa dạng, trong đó với các giải đấu Vovinam học đường suốt nhiều năm qua và chương trình đồng diễn võ nhạc Vovinam xác lập kỷ lục kép hôm nay là một trong những dấu ấn tiêu biểu. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn lan tỏa tinh thần rèn luyện thể thao đến cộng đồng, đặc biệt là các em học sinh - những đại diện kế tiếp cho tương lai của đất nước”./.