Petrovietnam: Tham vọng lọt Top Fortune Global 500 và trở thành tập đoàn năng lượng hàng đầu khu vực

(TBTCO) - Ngày 27/11/2025, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) tổ chức hội thảo quan trọng báo cáo kết quả xây dựng Lộ trình thực hiện Chiến lược phát triển Tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Hội thảo diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng, với sự trình bày của Công ty TNHH Boston Consulting Group (BCG).

Tham dự hội thảo có Tổng Giám đốc Petrovietnam Lê Ngọc Sơn, Thành viên HĐTV Petrovietnam Bùi Minh Tiến và lãnh đạo các ban chuyên môn của Tập đoàn.

Toàn cảnh Hội thảo

Mục tiêu "Big Leap"

Chiến lược phát triển tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 xác định mục tiêu đầy tham vọng: đưa Petrovietnam lọt vào danh sách Fortune Global 500 vào năm 2030 và trở thành tập đoàn công nghiệp - năng lượng quốc gia hàng đầu khu vực.

BCG nhận định, tham vọng tăng trưởng 10%/năm của Petrovietnam là hoàn toàn khả thi nếu Tập đoàn tận dụng được tối đa vị thế trong nước và thực hiện chuyển đổi nội bộ mạnh mẽ. Đặc biệt, tăng trưởng vô cơ thông qua mua bán - sáp nhập (M&A) được xác định là đòn bẩy quan trọng, dự kiến đóng góp 3,1 - 4,6 tỷ USD để giúp Petrovietnam đạt mốc doanh thu trên 37 tỷ USD và lợi nhuận sau thuế có thể lên tới gần 3 tỷ USD vào năm 2030.

Lãnh đạo Petrovietnam trao đổi về các định hướng chiến lược

Mũi nhọn chiến lược

Để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng đột phá, BCG đề xuất Petrovietnam tập trung nguồn lực vào 6 cơ hội chiến lược bên cạnh tăng trưởng tự nhiên, phù hợp xu hướng chuyển dịch năng lượng và an ninh năng lượng quốc gia. Đó là: phát triển chuỗi giá trị LNG; tiên phong phát triển hệ sinh thái điện gió ngoài khơi; mở rộng thăm dò khai thác quốc tế (E&P); thiết lập thương mại quốc tế chuyên nghiệp; tái cấu trúc hạ nguồn và chuẩn bị năng lực cho điện hạt nhân.

8 giải pháp nền tảng (Enablers) để đảm bảo thực thi

Song song với các cơ hội tăng trưởng, BCG nhấn mạnh sự cần thiết phải chuyển đổi mạnh mẽ trên 8 giải pháp nền tảng, bao gồm: tái cấu trúc mô hình hoạt động; cơ chế, chính sách; thành lập “Digital Factory” tập trung; tăng cường năng lực M&A; đối tác chiến lược; thiết lập Quỹ tập trung (Centralized Treasury); công nghệ và đổi mới sáng tạo; chú trọng nhân sự và nhân tài.

Đại diện BCG phân tích các đề xuất chiến lược

Phát biểu kết luận hội thảo, Chủ tịch HĐTV Petrovietnam Lê Mạnh Hùng đánh giá cao các ý kiến tư vấn về định hướng chiến lược lớn do BCG đề xuất, đặc biệt là 6 mũi nhọn chiến lược và 8 giải pháp nền tảng, đồng thời yêu cầu tổ chức hội thảo chuyên đề thảo luận sâu rộng, tạo sự đồng thuận và thống nhất cao trong toàn hệ thống Tập đoàn về tầm nhìn và các giải pháp trọng tâm. Mục tiêu cuối cùng là hoàn thiện Chiến lược phát triển và Kế hoạch thực thi chiến lược trong quý IV/2025 để nhanh chóng tổ chức thực hiện.