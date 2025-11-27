15h ngày 27/11, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh

(TBTCO) - Từ 15h ngày 27/11, liên Bộ Công thương - Tài chính điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu theo chu kỳ. Theo đó, giá xăng, dầu đồng loạt giảm mạnh.

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 19.288 đồng/lít, giảm 519 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, thấp hơn xăng RON95-III 721 đồng/lít; xăng RON95-III không cao hơn 20.009 đồng/lít, giảm 533 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành.

Dầu điêzen 0.05S không cao hơn 18.800 đồng/lít, giảm 1.026 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu hỏa không cao hơn 19.473 đồng/lít, giảm 815 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành; dầu madút 180CST 3.5S không cao hơn 13.488 đồng/kg, giảm 251 đồng/kg so với giá cơ sở hiện hành.

15h chiều ngày 27/11, giá xăng, dầu

Thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 20/11/2025 - 26/11/2025) chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: đề xuất mới của Mỹ nhằm chấm dứt xung đột quân sự giữa Nga và Ucraina; tồn kho dầu thô của Mỹ giảm, trong khi tồn kho xăng và dầu diesel tăng; xung đột quân sự giữa Nga với Ucraina vẫn tiếp diễn… Các yếu tố nêu trên khiến giá xăng dầu thế giới trong những ngày vừa qua có diễn biến tăng, giảm tùy từng mặt hàng nhưng xu hướng chung là giảm.

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới giữa kỳ điều hành giá ngày 20/11/2025 và kỳ điều hành ngày 27/11/2025 là: 76,696 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 2,918 USD/thùng, tương đương giảm 3,67%); 79,556 USD/thùng xăng RON95 (giảm 2,796 USD/thùng, tương đương giảm 3,40%); 91,906 USD/thùng dầu hỏa (giảm 4,664 USD/thùng, tương đương giảm 4,83%); 88,514 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 5,832 USD/thùng, tương đương giảm 6,18%); 346,580 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 9,028 USD/tấn, tương đương giảm 2,54%).

Bộ Công thương sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung xăng dầu cho thị trường của các thương nhân kinh doanh xăng dầu và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).