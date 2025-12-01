Honda Việt Nam đồng hành, sẻ chia cùng người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt

(TBTCO) - Tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày 28/11/2025, Công ty Honda Việt Nam đã trực tiếp ủng hộ 3,8 tỷ đồng, góp phần giúp người dân sớm khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Đại diện Honda ủng hộ 3,8 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Để chia sẻ những khó khăn, mất mát và thiệt hại nặng nề mà người dân các tỉnh đang phải gánh chịu do mưa lũ trong thời gian qua, chiều ngày 28/11/2025, tại trụ sở Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, bà Đỗ Thu Hoàng - Phó Tổng Giám đốc thứ nhất Công ty Honda Việt Nam đã đại diện công ty ủng hộ 3,8 tỷ đồng thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Trước đó, vào ngày 14/10/2025, Công ty Honda Việt Nam cũng đã ủng hộ 2 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn cùng người dân bị thiệt hại do ảnh hưởng của cơn bão số 10 (bão Bualoi) và cơn bão số 11 (bão Matmo).

Với những đóng góp này, Honda Việt Nam mong muốn sẻ chia phần nào những mất mát mà người dân đang trải qua, chung tay cùng Chính phủ và chính quyền địa phương hỗ trợ người dân sớm vượt qua khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai và ổn định cuộc sống.

Đây cũng là hoạt động tiếp nối truyền thống tương thân tương ái của Honda Việt Nam - luôn đồng hành và hỗ trợ người dân trên cả nước khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.