(TBTCO) - Các chuyên gia và doanh nghiệp khẳng định chuyển đổi xanh không chỉ là yêu cầu tất yếu mà còn là cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và thu hút đầu tư. Doanh nghiệp EU sát cánh cùng hành trình chuyển đổi xanh tại Việt Nam.

Ngày 27/11, tại Hà Nội, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) phối hợp cùng Bộ Công thương tổ chức Diễn đàn Kinh tế Xanh (GEF) 2025 với chủ đề “Tiên phong đổi mới, kiến tạo tương lai”, quy tụ các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và các nhà đổi mới sáng tạo để biến tham vọng về khí hậu thành các giải pháp khả thi.

Chuyển đổi xanh là một cuộc chiến tất yếu

Phát biểu tại Phiên toàn thể của diễn đàn, Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ những điểm nổi bật quan trọng về biến đổi khí hậu tại Việt Nam và cách thức đất nước có thể chuẩn bị cho tương lai và duy trì tăng trưởng kinh tế.

Chủ tịch EuroCham Bruno Jaspaert chia sẻ về thông điệp của Diễn đàn.

Với 14 cơn bão (và chuẩn bị cho cơn bão thứ 15 sắp đổ bộ) trong năm nay, Việt Nam đã phải đối mặt với một trong những đợt bão và lũ lụt nghiêm trọng nhất trong 50 năm qua, gây thiệt hại kinh tế hơn 3,22 tỷ USD (cập nhật đến ngày 24/11).

Ông Bruno Jaspaert nhấn mạnh: “Tính cấp thiết của chuyển đổi xanh chưa bao giờ rõ ràng hơn những tháng vừa qua. Việt Nam đang chứng kiến trực tiếp những tác động ngày càng khốc liệt của biến đổi khí hậu lên đời sống người dân và nền kinh tế. Phát triển bền vững không còn là một khẩu hiệu hay đích đến xa vời – đó là nhiệm vụ chung của tất cả chúng ta và là nhiệm vụ của hiện tại”.

Tại sự kiện, ông Jaspaert cũng thông tin về kết quả ấn tượng của chiến dịch “50 vì 1” được EuroCham triển khai khẩn cấp trước thềm diễn ra diễn đàn. Qua đó, cộng đồng doanh nghiệp châu Âu đã đóng góp 70.000 USD (tương đương 1,83 tỷ VND) chỉ trong 24 giờ trước thềm diễn ra diễn đàn, nhằm hỗ trợ công tác khắc phục hậu quả thiên tai tại miền Trung. Ông nhấn mạnh rằng phản ứng nhanh chóng và đầy tình nghĩa này thể hiện cam kết sâu sắc của các doanh nghiệp châu Âu đối với hành trình phát triển bền vững của Việt Nam.

Trong những thách thức ấy cũng xuất hiện một cơ hội quan trọng: quá trình chuyển đổi xanh hoàn toàn có thể trở thành động lực tăng trưởng mạnh mẽ nhất của Việt Nam trong nhiều thập kỷ tới. Châu Âu đang cho thấy điều này với những khuôn khổ mang tính định hình như Thỏa thuận Xanh châu Âu, huy động ít nhất 1.000 tỷ EUR đầu tư bền vững, hay Sáng kiến Cửa ngõ Toàn cầu với khoản đầu tư 300 tỷ EUR dành cho các quan hệ đối tác chiến lược.

Việt Nam cũng có đầy đủ khả năng để định hình con đường phát triển của riêng mình – một con đường giúp đất nước tạo dấu ấn khác biệt và xây dựng một nền kinh tế có sức chống chịu tốt hơn trước các thiên tai do biến đổi khí hậu gây ra trong tương lai. Trong khi các sáng kiến của châu Âu đang tái định hình chuỗi giá trị toàn cầu, Việt Nam đang ở vị thế thuận lợi để tham gia sâu vào quá trình chuyển đổi này và nắm bắt những lợi ích từ sự dịch chuyển chuỗi cung ứng nhằm giảm thiểu rủi ro.

Theo Chủ tịch EuroCham, Việt Nam đã có những bước đi táo bạo: cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050 tại COP26, được hỗ trợ bởi Chiến lược Quốc gia về tăng trưởng xanh, Kế hoạch Phát triển Điện VIII đặt mục tiêu 47% năng lượng tái tạo vào năm 2030 và khuôn khổ thị trường carbon dự kiến đi vào vận hành năm 2029. Song song đó, Việt Nam vẫn duy trì vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế giới, thu hút hơn 31,5 tỷ USD FDI chỉ trong 10 tháng năm 2025. Đây chính là động lực của một kỷ nguyên vươn mình mạnh mẽ.

Ông Jaspaert nhấn mạnh rằng: “Chuyển đổi xanh là một cuộc chiến tất yếu để Việt Nam chuẩn bị cho tương lai trước những tổn thất do biến đổi khí hậu gây ra và thúc đẩy tăng trưởng. Đó là lý do tại sao các nền tảng như Diễn đàn Kinh tế xanh lại quan trọng - đóng vai trò là nền tảng cho hành động, hợp tác và chuyển đổi”.

Thúc đẩy liên kết Việt Nam - EU trong chuyển đổi xanh

Phát biểu tại sự kiện, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (VIETRADE) khẳng định, 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - châu Âu đã phản ánh rõ nét mức độ tin cậy chiến lược trong hợp tác an ninh và kinh tế song phương. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) có hiệu lực từ năm 2020, đã trở thành đòn bẩy quan trọng giúp nâng tầm quan hệ thương mại và mở rộng thị trường xuất khẩu cho nhiều ngành hàng chủ lực của Việt Nam.

Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công thương phát biểu tại sự kiện

Ông cho biết, nhiều ngành sản xuất của Việt Nam đang từng bước hoàn thiện tiêu chuẩn và quy chuẩn mới liên quan đến lao động, môi trường, truy xuất nguồn gốc. Quy trình sản xuất được điều chỉnh để đáp ứng các yêu cầu về truy xuất nguồn gốc, tiêu chí môi trường và tiêu chuẩn kỹ thuật trong bối cảnh thị trường châu Âu và EU ngày càng chú trọng yếu tố xanh, giảm phát thải khí nhà kính và bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

Là đơn vị đồng tổ chức GEF 2025, đại diện VIETRADE bày tỏ tin tưởng vào vai trò của diễn đàn trong việc thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và cam kết mạnh mẽ thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam và châu Âu hướng tới tăng trưởng bền vững. Đồng thời, ông cũng khuyến khích sự hợp tác liên tục giữa doanh nghiệp EU và Việt Nam trong quá trình chuyển đổi số, thu hẹp khoảng cách kỹ năng xanh, thúc đẩy đầu tư, cùng các sáng kiến ​​khác nhằm củng cố tăng trưởng kinh tế bền vững của Việt Nam.

Phát biểu tại diễn đàn, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier khẳng định rằng, thông qua tăng trưởng kinh tế, năng suất cao hơn và phát triển bền vững, các doanh nghiệp EU luôn sát cánh cùng Việt Nam trong việc xây dựng tương lai của Việt Nam.

Ông cũng nhấn mạnh các sáng kiến ​​như Thỏa thuận Xanh của EU, Đối tác Chuyển đổi năng lượng công bằng và Sáng kiến Cửa ngõ toàn cầu của EU cùng nhiều sáng kiến ​​khác đã giúp Việt Nam xây dựng năng lực xanh và khai thác toàn bộ tiềm năng để đáp ứng những thách thức và cơ hội trong tương lai.

Mặc dù Việt Nam là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu, nhưng khả năng phục hồi của quốc gia, cùng với chiến lược xanh chủ động và năng lực mạnh mẽ có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam. Trong hành trình chuyển đổi xanh của Việt Nam, doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong việc dẫn dắt đổi mới sáng tạo, huy động vốn và xây dựng năng lực./.