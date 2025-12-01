(TBTCO) - Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025 mở ra “mùa vàng” kích cầu tiêu dùng diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 18/1/2026. Đặc biệt, Chương trình được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì giới hạn 50% như quy định thông thường.

Sáng 1/12 tại Hà Nội, Bộ Công thương chính thức phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025 - Vietnam Grand Sale 2025, thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 18/6/2025 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh xúc tiến thương mại và phát triển thị trường trong nước.

Chương trình diễn ra từ ngày 1/12/2025 đến hết ngày 18/1/2026, bao trùm giai đoạn mua sắm cao điểm trước Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán, với phạm vi triển khai trên toàn quốc.

Điểm nổi bật nhất của chương trình là mọi thương nhân, doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế đều được áp dụng mức khuyến mại tối đa lên tới 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì giới hạn 50% như quy định thông thường.

Doanh nghiệp được tham gia tự do, không qua khâu xét chọn hay phê duyệt của cơ quan nhà nước, một bước tiến mạnh mẽ trong cải cách thủ tục, khuyến khích sáng tạo, linh hoạt của khu vực tư nhân.

Phát động Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia 2025. Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) nhấn mạnh, chương trình không chỉ mang ý nghĩa kích cầu tiêu dùng mà còn là giải pháp chiến lược góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2025. Vietnam Grand Sale 2025 sẽ là cú hích quan trọng, góp phần hỗ trợ doanh nghiệp tăng tốc sản xuất, tiêu thụ hàng hóa và kích thích sức mua trong xã hội

Theo ông Phú, chương trình được thiết kế để tận dụng “thời điểm vàng” của thị trường tiêu dùng vào dịp cuối năm, bao gồm Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán. Các hoạt động khuyến mại sâu và đa dạng trong khuôn khổ chương trình sẽ góp phần giải phóng hàng tồn kho, tăng tốc vòng quay vốn và hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất. Đồng thời, người tiêu dùng cũng sẽ được hưởng lợi từ các sản phẩm chất lượng cao với mức giá phù hợp, từ đó nâng cao đời sống và đảm bảo an sinh xã hội.

Ông Lê Hoàng Tài - Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công thương) cũng cho rằng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành Quyết định số 2469/QĐ-BCT về việc tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia năm 2025. Đây không chỉ là sự kiện xúc tiến thương mại thường niên mà còn là giải pháp trọng tâm của ngành Công thương nhằm kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy sản xuất, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng đầu ra, đồng thời quảng bá hàng Việt chất lượng đến người tiêu dùng trong và ngoài nước.

Chương trình năm nay được kỳ vọng sẽ tạo nên mùa mua sắm sôi động nhất trong năm, với sự tham gia đồng bộ của các tập đoàn bán lẻ, siêu thị, chuỗi cửa hàng, doanh nghiệp thương mại điện tử, cùng hàng triệu hộ kinh doanh trên khắp cả nước. Đồng thời, hướng đến kết nối thương mại truyền thống với thương mại điện tử, mở rộng hệ sinh thái mua sắm đa kênh, từ siêu thị, chợ, trung tâm thương mại đến các sàn thương mại điện tử giúp người tiêu dùng tiếp cận hàng hóa chất lượng, giá tốt, đồng thời quảng bá thương hiệu Việt trong kỷ nguyên số.