(TBTCO) - Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico tổ chức chào bán lô hàng tấm dương cực thu hồi vào hồi 14h00’ngày 9/12/2025 tại Văn phòng Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (Địa chỉ: số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

Kính mời đại diện quý khách hàng là doanh nghiệp Việt Nam có năng lực và có nhu cầu mua lô hàng để sản xuất hoặc kinh doanh thương mại tham gia chào mua.

I. Thông tin về lô hàng

Tấm dương cực thu hồi; Khối lượng 100 tấn±10%.

II. Thông tin chi tiết chào hàng

1. Thời gian phát hồ sơ tham dự: Từ 8h00' ngày 1/12/2025 đến 16h00’ ngày 8/12/2025 tại Phòng Kế hoạch Kinh tế Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

2. Thời gian chốt nhận hồ sơ: Hạn cuối nhận hồ sơ đến 13h00’ ngày 9/12/2025.

3. Thời gian, địa điểm mở hồ sơ: 14h00’ phút ngày 9/12/2025 tại Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico (số 89, Phú Xá 3, phường Tích Lương, tỉnh Thái Nguyên).

4. Địa chỉ thông báo và niêm yết chào bán hàng hoá: Thông tin phiên chào bán được đăng tải trên Báo Tài chính - Đầu tư; trên trang mạng điện tử - website: http://kimloaimau.com.vn và được niêm yết tại Trụ sở của TMC.

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Kế hoạch Kinh tế, Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico. Điện thoại: 0208.3847229; Fax: 0208.3847097 trong giờ làm việc hành chính.