Căn cứ các văn bản của Ngân hàng Nhà nước:
- Văn bản số 6659/KV2-QLGS ngày 21/11/2025 về việc thay đổi địa điểm PGD quận 6 trực thuộc MBV CN Hồ Chí Minh
- Văn bản số 3739/KV1- QLGS1 ngày 19/11/2025 về việc chấp nhận thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Phan Đình Phùng trực thuộc MBV Chi nhánh Hà Nội
- Văn bản số 3792/KV1-QLGS1 ngày 21/11/2025 về việc di dời tạm thời địa điểm PGD Nguyễn Trường Tộ của MBV Chi nhánh Thăng Long
Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của các Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:
|
STT
|
Tên đơn vị
(không đổi)
|
Địa chỉ cũ
|
Địa chỉ mới
|
Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa chỉ mới
|
1
|
PGD quận 6
|
208A Đường Hậu Giang, Phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh
|
Số 41 Đường Bình Phú, Phường Bình Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh
|
10/12/2025
|
2
|
PGD Phan Đình Phùng
|
Số 33 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
|
Số 47 Hàng Bún, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
|
01/12/2025
|
3
|
PGD Nguyễn Trường Tộ
|
Số 33 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
|
Số 47 Hàng Bún, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội
|
01/12/2025
Nhân dịp khai trương địa điểm mới, khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ nhận được những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.
MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới!