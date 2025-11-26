(TBTCO) - Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của các Phòng Giao dịch MBV.

Căn cứ các văn bản của Ngân hàng Nhà nước:

- Văn bản số 6659/KV2-QLGS ngày 21/11/2025 về việc thay đổi địa điểm PGD quận 6 trực thuộc MBV CN Hồ Chí Minh

- Văn bản số 3739/KV1- QLGS1 ngày 19/11/2025 về việc chấp nhận thay đổi địa điểm đặt trụ sở PGD Phan Đình Phùng trực thuộc MBV Chi nhánh Hà Nội

- Văn bản số 3792/KV1-QLGS1 ngày 21/11/2025 về việc di dời tạm thời địa điểm PGD Nguyễn Trường Tộ của MBV Chi nhánh Thăng Long

Ngân hàng TNHH MTV Việt Nam Hiện Đại (MBV) trân trọng thông báo về việc thay đổi địa điểm của các Phòng Giao dịch, cụ thể như sau:

STT Tên đơn vị (không đổi) Địa chỉ cũ Địa chỉ mới Thời gian bắt đầu hoạt động tại địa chỉ mới 1 PGD quận 6 208A Đường Hậu Giang, Phường Bình Tây, TP. Hồ Chí Minh Số 41 Đường Bình Phú, Phường Bình Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh 10/12/2025 2 PGD Phan Đình Phùng Số 33 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội Số 47 Hàng Bún, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 01/12/2025 3 PGD Nguyễn Trường Tộ Số 33 Phan Đình Phùng, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội Số 47 Hàng Bún, Phường Ba Đình, Thành phố Hà Nội 01/12/2025

Nhân dịp khai trương địa điểm mới, khách hàng đến giao dịch tại Ngân hàng Việt Nam Hiện Đại sẽ nhận được những phần quà tri ân như lời cảm ơn chân thành từ MBV.

MBV trân trọng cảm ơn và rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách hàng và đối tác trong thời gian tới!