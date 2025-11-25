(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống người dân miền Trung sau bão lũ. Trong đó, rà soát thiệt hại, hỗ trợ khoanh nợ theo quy định, trong bối cảnh nhiều ngân hàng đã giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay để hỗ trợ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 214/CĐ-TTg ngày 12/11/2025 về việc khẩn trương thống kê, đánh giá thiệt hại và tập trung khắc phục hậu quả bão, lũ tại khu vực Trung Bộ; Công điện số 215/CĐ-TTg ngày 13/11/2025 về tập trung khôi phục sản xuất kinh doanh, ổn định đời sống nhân dân sau bão lũ tại khu vực miền Trung, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Công văn số 10328/NHNN-TD.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu khoanh nợ, tăng lực hỗ trợ miền Trung sau bão lũ. Ảnh tư liệu.

Công văn này yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (8, 9, 10, 11) tiếp tục triển khai, thực hiện các giải pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn theo chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước tại Công văn số 9651/NHNN-TD ngày 04/11/2025 đối với khách hàng tại các địa bàn thuộc khu vực miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão số 12, 13 và mưa lũ tháng 10, tháng 11 năm 2025, bổ sung thêm các tỉnh, thành phố gồm: Khánh Hòa, Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Các tổ chức tín dụng chủ động rà soát tình hình thiệt hại về vốn vay của khách hàng để kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại khu vực tham mưu uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố chỉ đạo các tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ, trình tự, thủ tục khoanh nợ (nếu có) theo quy định tại Nghị định 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 116/2018/NĐ-CP ngày 07/9/2018, Nghị định số 156/2025/NĐ-CP ngày 16/6/2025 và Thông tư 29/2025/TT-NHNN ngày 30/9/2025.

Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Chủ tịch Hội đồng Quản trị/Hội đồng Thành viên, Tổng giám đốc các tổ chức tín dụng và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện, trường hợp phát sinh khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền, các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực kịp thời báo cáo Ngân hàng Nhà nước để được xem xét, xử lý.

Trước đó, đầu tháng 11/2024, Ngân hàng Nhà nước ban hành Văn bản số 9651/NHNN-TD ngày 4/11/2025 yêu cầu các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tại các Khu vực (1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12) yêu cầu các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay từ 0,5 - 2%/năm trong 3 - 6 tháng đối với khách hàng bị thiệt hại bởi bão, lũ; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi phí và triển khai gói tín dụng ưu đãi để khôi phục sản xuất, kinh doanh.

Nhiều tổ chức tín dụng chủ động triển khai chính sách giảm tới 2%/năm lãi suất cho vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ, giúp người dân, doanh nghiệp sớm ổn định đời sống, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh.

Đơn cử, Agribank chỉ đạo các chi nhánh triển khai các giải pháp hỗ trợ đối với khách hàng bị thiệt hại về người, tài sản, vật tư, cây trồng, vật nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn các tỉnh, thành phố trực tiếp bị ảnh hưởng gồm: Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Lâm Đồng.

Theo đó, với dư nợ hiện hữu tại thời điểm 19/11/2025 (không bao gồm các khoản vay đang áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank điều chỉnh giảm từ 0,5% đến 2%/năm lãi suất cho vay, không thu lãi chậm trả; đồng thời điều chỉnh lãi suất quá hạn bằng 100% lãi suất cho vay trong hạn trong thời gian 3 tháng, từ ngày 19/11/2025 đến 18/02/2026.

Đối với khoản vay mới phát sinh từ ngày 19/11 đến 31/12/2025 (không bao gồm các khoản vay được áp dụng các chương trình ưu đãi lãi suất khác tại Agribank), Agribank giảm 0,5%/năm lãi suất cho vay so với lãi suất áp dụng tại thời điểm giải ngân, áp dụng trong thời gian tối đa 6 tháng kể từ ngày giải ngân.

Cùng với chính sách giảm lãi suất cho vay, Agribank còn triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ khác như: cho vay mới, cho vay tháo gỡ khó khăn, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, phí, khoanh nợ theo quy định của pháp luật và của Agribank.

VPBank cũng công bố triển khai gói hỗ trợ lãi suất với tổng giá trị dư nợ lên tới 1.000 tỷ đồng dành cho khách hàng cá nhân bị ảnh hưởng bởi bão lũ tại 15 tỉnh, thành trên cả nước. Đối tượng áp dụng là khách hàng cá nhân có khoản vay thế chấp tại VPBank và thuộc danh sách bị ảnh hưởng bởi bão lũ, được điều chỉnh giảm biên độ lãi suất tương ứng với thời hạn khoản vay. Với khoản vay có thời gian còn lại trên 12 tháng, mức giảm là 1% liên tiếp trong 6 tháng; đối với khoản vay ngắn hạn có thời gian còn lại đến 12 tháng, mức giảm là 0,5% trong 3 tháng.

Còn BacABank công bố tổng hạn mức chương trình 3.000 tỷ đồng hỗ trợ khách hàng khắc phục hậu quả thiên tai bão lũ năm 2025. Lãi suất cho vay tối đã giảm 1%/năm áp dụng hết ngày 30/6/2026./.