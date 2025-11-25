(TBTCO) - Ngày 25/11, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) ban hành Công văn số 1802/QLBH-PNT gửi đến các doanh nghiệp bảo hiểm và Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam về việc tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất kinh doanh và ổn định đời sống nhân dân sau mưa lũ.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp bảo hiểm khẩn trương triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm.

Các doanh nghiệp bảo hiểm tiếp tục báo cáo, cập nhật tình hình thiệt hại, kết quả giải quyết quyền lợi bảo hiểm và hỗ trợ nhân đạo gây ra do bão số 5, 10, 11, 13 và mưa lũ khu vực Trung Bộ, gửi về Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong ngày 26/11/2025, đồng thời thường xuyên cập nhật diễn biến tiếp theo.

Theo đó, doanh nghiệp bảo hiểm cử ngay giám định viên xuống hiện trường, làm việc trực tiếp với bên mua bảo hiểm để thu thập và hoàn thiện hồ sơ, giải quyết bồi thường. Khi xác định thiệt hại thuộc trách nhiệm bảo hiểm theo quy định, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thực hiện bồi thường, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ.

"Trước mắt, khẩn trương thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường cho khách hàng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm đã giao kết" - Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nhấn mạnh.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cũng yêu cầu Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp các doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức bồi thường nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật.

Doanh nghiệp bảo hiểm cần tạm ứng bồi thường ngay cho khách hàng thiệt hại do bão lũ. Ảnh tư liệu.

Trước đó, Bộ Chính trị đã ban hành Thông báo số 98-TB/TW ngày 31/10/2025 về khắc phục hậu quả do Bão số 12 và mưa, lũ sau bão gây ra và Thông báo số 99-TB/TW ngày 21/11/2025 về khắc phục hậu quả do mưa, lũ ở khu vực Trung Bộ gây ra.

Ngày 23/11/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 227/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung khắc phục hậu quả mưa lũ tại khu vực Nam Trung Bộ. Tiếp đó, ngày 24/11/2025, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã có Công văn số 18149/BTC-NSNN chỉ đạo triển khai thực hiện.

Từ đầu năm đến nay, tình hình bão lũ, ngập úng xảy ra tại nhiều tỉnh, thành phố, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân, sản xuất kinh doanh và hạ tầng cơ sở tại các nơi bị ảnh hưởng, đặc biệt là các tỉnh Miền Trung trong những ngày gần đây. Theo ước tính sơ bộ của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, thiệt hại đến ngày 23/11/2025 là hơn 83 nghìn tỷ đồng, tác động lớn đến tăng trưởng kinh tế.

Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết và Công điện về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, nhanh chóng ổn định tình hình đời sống nhân dân, đẩy mạnh khôi phục sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính đề nghị các đồng chí Thứ trưởng và yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ căn cứ chỉ đạo của Bộ Chính trị, quy định của pháp luật, các Nghị quyết của Chính phủ, các Công điện và văn bản chỉ đạo của lãnh đạo Chính phủ, trong phạm vi chức năng nhiệm vụ được giao khẩn trương, nghiêm túc tổ chức thực hiện và chủ động nghiên cứu, đề xuất các giải pháp để thực hiện hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và chính quyền các địa phương tại các địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ từ đầu năm đến nay, đặc biệt là tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng./.