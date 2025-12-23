Các chỉ tiêu thị trường bảo hiểm đồng loạt tăng

(TBTCO) - Năm 2025, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm hoàn thành đúng tiến độ 100% khối lượng công việc theo kế hoạch được giao. Các chỉ tiêu quan trọng của thị trường đều tăng trưởng, từ gần 4% đến trên 13%; trong đó, tổng doanh thu phí bảo hiểm ước đạt 237.211 tỷ đồng, tăng 3,96%. Công tác hoàn thiện thể chế, phát triển sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ được chú trọng, tạo đột phá phát triển thị trường.

Chiều ngày 22/12, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và triển khai chương trình công tác năm 2026. Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận dự và chỉ đạo hội nghị.

Tạo nền pháp lý vững chắc, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) nêu rõ, Cục đã hoàn thành đúng tiến độ 100% khối lượng công việc được giao theo kế hoạch năm 2025.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Theo đó, về công tác xây dựng cơ chế, chính sách, năm 2025, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm tiếp tục rà soát, hoàn thiện để trình Bộ Tài chính và trình cấp có thẩm quyền nhằm đồng bộ hóa hệ thống văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, tạo hành lang pháp lý đầy đủ, thuận lợi cho sự phát triển lành mạnh và bền vững của thị trường bảo hiểm.

Đơn cử, ngày 10/12/2025, Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bảo hiểm đã được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV (Luật số 139/2025/QH15), có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2026, nhằm cắt giảm 22 điều kiện kinh doanh, đơn giản hóa 03 thủ tục hành chính, qua đó tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, nhằm bảo đảm ban hành kịp thời văn bản quy định chi tiết có hiệu lực cùng thời điểm với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã xây dựng hồ sơ dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung và dự kiến trình Bộ trình Chính phủ thông qua trong tháng 12/2025...

Năm 2025, Cục cũng phối hợp với các đơn vị trong và ngoài Bộ Tài chính để xây dựng các quy định về bảo hiểm tại các văn bản pháp luật chuyên ngành khác.

Về công tác cấp phép thành lập và hoạt động của doanh nghiệp bảo hiểm và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, trong năm 2025, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã trình Bộ Tài chính cấp phép thành lập và hoạt động đối với 2 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm, bao gồm 1 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ là Công ty cổ phần Bảo hiểm Nhân thọ Kỹ thương Việt Nam (Techcom Life) và 1 doanh nghiệp tái bảo hiểm là Công ty cổ phần Tái bảo hiểm Alpha.

Bên cạnh công tác kiểm tra, quản lý và giám sát, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã làm việc thường xuyên với các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, nhằm tăng cường công tác quản lý, giám sát; đồng thời, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc và hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định.

Thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tài chính về khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã chỉ đạo các doanh nghiệp bảo hiểm nhanh chóng nắm bắt tình hình tổn thất, thực hiện giám định, tạm ứng bồi thường và chi trả bồi thường kịp thời, qua đó hỗ trợ khách hàng sớm khắc phục hậu quả, ổn định đời sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thông tin từ Hội nghị cũng cho thấy những kết quả nổi bật của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm trong công tác tổ chức thi, cấp chứng chỉ, đào tạo nhân lực ngành bảo hiểm, nghiên cứu khoa học, cũng như công tác hội nhập và hợp tác quốc tế...

Qua thực tiễn triển khai nhiệm vụ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nêu rõ một số bài học kinh nghiệm quan trọng để thực hiện thành công nhiệm vụ năm 2025 và trong thời gian tới.

Tăng hậu kiểm, mở dư địa bứt phá thị trường

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá, năm 2025 là năm có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều chỉ tiêu cần bứt tốc hoàn thành. Đây cũng là năm cả nước thực hiện cuộc cách mạng mang tính lịch sử trong việc tinh gọn, sắp xếp các bộ, ngành, các tỉnh, với tốc độ khẩn trương và khối lượng công việc rất lớn.

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, tham gia tích cực của nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các chủ trương, nghị quyết được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời thích ứng, ứng phó linh hoạt trước các vấn đề phát sinh. Nhờ vậy, khối lượng lớn công việc quan trọng, cấp bách, chưa có tiền lệ được hoàn thành trong thời gian ngắn, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: Đức Minh.

Về lĩnh vực quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2025, Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận đánh giá, tập thể cán bộ, công chức, viên chức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã có nhiều nỗ lực trong việc hoàn thành kế hoạch đặt ra. Những kết quả tích cực, các cách làm hay, sáng tạo cần được biểu dương và tiếp tục phát huy giai đoạn tiếp theo.

Theo đó, công tác quản lý, giám sát được triển khai chủ động, đảm bảo tuân thủ quy định về vốn, đăng ký phương pháp và cơ sở tính phí bảo hiểm, đảm bảo khả năng thanh toán và thực hiện cam kết với khách hàng.

"Cục cũng đã chỉ đạo doanh nghiệp đánh giá tình hình tổn thất, bồi thường và hỗ trợ khách hàng sau thiên tai, nhằm khắc phục hậu quả trong bối cảnh thiên tai xảy ra dồn dập, liên tiếp tại một số nơi" - Thứ trưởng nêu rõ.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh, trách nhiệm của doanh nghiệp bảo hiểm trong những thời điểm khó khăn, đau thương do thiên tai không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là cơ hội để doanh nghiệp thể hiện vai trò, chứng minh việc thực hiện đúng và đầy đủ các cam kết, thể hiện thiện chí, chấp hành nghiêm túc hợp đồng bảo hiểm. Qua đó, khẳng định vai trò của thị trường bảo hiểm, giúp người dân tin tưởng, từ đó, tạo nền tảng để thị trường tiếp tục mở rộng và phát triển.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Lê Tấn Cận, lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Đức Minh.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Tài chính, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm nêu rõ, toàn thể Cục ghi nhận chi tiết các ý kiến chỉ đạo và sẽ xây dựng kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai hiệu quả thời gian tới.

Cũng theo Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, năm 2025 ghi nhận tới 15 cơn bão, gây tác động lớn đến nền kinh tế và thị trường bảo hiểm. Trong bối cảnh đó, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đã nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ được Bộ Tài chính giao. Đồng thời, nhận thức rõ yêu cầu cần tiếp tục cố gắng hơn nữa trong thời gian tới, đặc biệt là hoàn thiện thể chế, tạo sự đột phá giúp thị trường phát triển.

Song song, tăng cường quản lý, giám sát theo hướng hậu kiểm; đa dạng kênh phân phối, tái cơ cấu danh mục sản phẩm theo hướng tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm cơ bản, mang tính cốt lõi, tạo sự phát triển bền vững của thị trường./.