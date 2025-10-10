Doanh nghiệp bảo hiểm ghi nhận thiệt hại khoảng 1.674 tỷ đồng sau hai cơn bão

(TBTCO) - Số liệu từ Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho thấy, tính đến ngày 10/10, thiệt hại do bão số 10 và số 11 gây ra ước tính khoảng 1.674 tỷ đồng, tập trung chủ yếu ở bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới.

Trên cơ sở tổng hợp báo cáo của 32/32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ và 19/19 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) thông tin về tình hình thiệt hại do các cơn bão số 10 và số 11 gây ra tính đến ngày 10/10.

Theo đó, về người, có 7 vụ thuộc phạm vi bảo hiểm, với tổng số tiền bảo hiểm ước tính khoảng 745 triệu đồng. Về tài sản và các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ khác, có tổng cộng 3.746 vụ, giá trị thiệt hại ước tính gần 1.674 tỷ đồng.

Bảo hiểm BSH Thái Nguyên đồng hành cùng khách hàng giữa tâm lũ. Ảnh: BSH.

Cụ thể, theo báo cáo cập nhật của các doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, đến ngày 10/10, các doanh nghiệp đã tiếp nhận 3.748 thông tin thiệt hại thuộc các nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ và sức khỏe, tổng giá trị thiệt hại ước tính khoảng 1.674 tỷ đồng.

Trong đó, nghiệp vụ bảo hiểm sức khỏe có 2 vụ, số tiền bảo hiểm ước tính 245 triệu đồng. Nghiệp vụ bảo hiểm tài sản kỹ thuật 1.081 vụ, thiệt hại lớn nhất, ước tính gần 1.593 tỷ đồng. Còn nghiệp vụ bảo hiểm xe cơ giới ghi nhận 2.653 vụ, thiệt hại ước tính hơn 76 tỷ đồng.

Các nghiệp vụ khác, bao gồm bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm nông nghiệp là 12 vụ, thiệt hại ước tính hơn 4,7 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, tổng số vụ tử vong và thương tật thuộc phạm vi bảo hiểm là 5 vụ, với số tiền bảo hiểm ước tính 480 triệu đồng.

Theo báo cáo của các doanh nghiệp bảo hiểm, hiện nay giá trị thiệt hại tập trung chủ yếu ở hai nghiệp vụ là bảo hiểm tài sản kỹ thuật và bảo hiểm xe cơ giới. Các doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục tiếp nhận và ghi nhận thêm thông báo tổn thất từ khách hàng./.