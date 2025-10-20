(TBTCO) - Sáng 20/10/2025, Bộ Tài chính tổ chức Lễ công bố Quyết định điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Huỳnh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí.

Tại buổi lễ, đại diện Văn phòng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí công bố Quyết định số 3518/QĐ-BTC của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc điều động, bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo. Theo đó, điều động, bổ nhiệm có thời hạn ông Trương Huỳnh Thắng - Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế (Bộ Tài chính) giữ chức Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí kể từ ngày 17/10/2025.

Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí Trần Thị Minh Hiền (bên trái) trao Quyết định và tặng hoa cho ông Trương Huỳnh Thắng. Ảnh: Đức Minh

Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, bà Trần Thị Minh Hiền đã trao Quyết định và chúc mừng ông Trương Huỳnh Thắng nhận nhiệm vụ mới.

Thay mặt Đảng ủy và Ban lãnh đạo Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí, bà Trần Thị Minh Hiền chúc mừng tân Phó Cục trưởng Trương Huỳnh Thắng, đồng thời bày tỏ tin tưởng với kiến thức chuyên môn, tư tưởng vững vàng, phong cách làm việc trách nhiệm, cầu thị, nhiệt huyết cống hiến, ông Thắng với sẽ cùng tập thể lãnh đạo, công chức của đơn vị phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Huỳnh Thắng bày tỏ niềm vinh dự khi được lãnh đạo Bộ Tài chính và Cục Quản lý, giám sát chính sách thuế, phí và lệ phí tin tưởng giao nhiệm vụ mới. Ông Thắng khẳng định sẽ nỗ lực phấn đấu, phát huy truyền thống của đơn vị, tận tâm, tận lực trong công tác, cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức của đơn vị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.