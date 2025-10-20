(TBTCO) - Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP (VIMICO) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ phôi thép SD295A (Phôi thép) được sản xuất tại Nhà máy Gang thép Cao Bằng; địa chỉ: Km 7, Quốc lộ 34 (4A), phường Tân Giang, tỉnh Cao Bằng. Kính mời quý khách hàng có nhu cầu mua phôi thép đến nộp Hồ sơ chào giá (HSCG) mua phôi thép tại phiên chào giá này:

- Thời gian phát hành thông báo mời chào giá (TBMCG): Được phát miễn phí cho khách hàng quan tâm từ 09h00’ ngày 20/10/2025 đến 11h00’ ngày 24/10/2025.

Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với giấy giới thiệu của tổ chức cử đại diện. Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kinh doanh - VIMICO để được hỗ trợ.

- Địa điểm phát TBMCG: Tại Phòng Kinh doanh - VIMICO; địa chỉ: Số 193 đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

- Thời điểm hết hạn nộp Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h00’ ngày 24/10/2025.

- Thời điểm mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 14h30’ ngày 24/10/2025.

- Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong Thông báo mời chào giá.

- Điện thoại: (84.24) 6287.6666 ; Fax: (84.24) 6288.3333.

Ghi chú: Thời gian đóng/mở chào giá được quy định cụ thể tại TBMCG và có thể thay đổi nhưng không trước thời gian đóng/mở chào giá dự kiến nêu trên.