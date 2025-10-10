(TBTCO) - Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 – Vimico (“KS3”) tổ chức Phiên chào giá cạnh tranh tiêu thụ tinh quặng sắt (“TQ Fe”) được sản xuất tại mỏ sắt Kíp Tước, xã Hợp Thành, tỉnh Lào Cai. Kính mời Quý khách hàng có nhu cầu mua TQ Fe đến nộp Hồ sơ chào giá (“HSCG”) mua TQ Fe tại Phiên chào giá này:

Thời gian phát hành thông báo mời chào giá (“TBMCG”): Từ 8h00’ ngày 13/10/2025 đến 11h30’ ngày 21/10/2025 (Trừ ngày nghỉ thứ 7, chủ nhật). Đại diện khách hàng khi đến liên hệ nhận TBMCG phải nộp Giấy giới thiệu còn giá trị của tổ chức cử đại diện và xuất trình CCCD hoặc CMND hoặc Hộ chiếu còn giá trị và phù hợp với Giấy giới thiệu.

Khách hàng có nhu cầu nhận TBMCG theo hình thức khác, liên hệ Phòng Kế hoạch - Đầu tư.

Địa điểm phát TBMCG: Tại phòng Kế hoạch đầu tư – Công ty Cổ phần Khoáng sản 3 - Vimico; địa chỉ: Tổ 7, phường Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

Thời gian đóng chào giá (hết hạn nộp HSCG): 15h00’ ngày 21/10/2025.

Thời gian mở Hồ sơ chào giá: Dự kiến 15h30’ ngày 21/10/2025.

Các nội dung khác: Được quy định chi tiết trong Thông báo mời chào giá.

Điện thoại: 02143.821292 Fax: 02143.824804.