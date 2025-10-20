Thuế TP. Đà Nẵng tăng thu ngân sách qua kiểm tra thuế

(TBTCO) - Theo Thuế TP. Đà Nẵng, lũy kế 9 tháng năm 2025, toàn Thuế thành phố đã hoàn thành kiểm tra 1.539 cuộc, với tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 1.000,627 tỷ đồng.

Trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 379,228 tỷ đồng, giảm lỗ 544,690 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 14,841 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 61,867 tỷ đồng.

Đã nộp tiền vào ngân sách nhà nước (NSNN) là 257.751 triệu đồng, đạt tỷ lệ 68,1% so với số phải nộp. Bình quân tăng thu vào NSNN là 258 triệu đồng/cuộc kiểm tra hoàn thành. Trong kết quả đã nêu, kết quả thực hiện của các phòng Kiểm tra và các Thuế cơ sở như sau:

Công chức Thuế TP. Đà Nẵng hỗ trợ người nộp thuế. Ảnh: CTV.

Khối các phòng Kiểm tra, đã hoàn thành kiểm tra 329/297 cuộc, đạt 110,77% nhiệm vụ kiểm tra được giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 696,050 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 275,983 tỷ đồng, giảm lỗ 350,683 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 7,517 tỷ đồng, số thuế không được hoàn 61,867 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào NSNN là 838 triệu đồng/cuộc kiểm tra hoàn thành.

Khối các Thuế cơ sở đã hoàn thành kiểm tra 1.135/1.808 cuộc, đạt 62,78% nhiệm vụ kiểm tra được giao; tổng số tiền kiến nghị xử lý qua kiểm tra là 304,087 tỷ đồng, trong đó, đã xử lý truy thu, truy hoàn và phạt 102,755 tỷ đồng, giảm lỗ 194,007 tỷ đồng, giảm số thuế giá trị gia tăng còn được khấu trừ chuyển kỳ sau 7,324 tỷ đồng. Bình quân tăng thu vào NSNN là 90,5 triệu đồng/cuộc kiểm tra hoàn thành…