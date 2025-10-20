(TBTCO) - Theo thống kê từ các doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán, có 17 doanh nghiệp thông báo chốt quyền cổ tức trong tuần 20/10– 24/10. Trong đó, 14 doanh nghiệp trả cổ tức bằng tiền mặt trong tuần này, mức cao nhất là 330% và thấp nhất là 3,9%.

Trong số các doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức lần này nhiều doanh nghiệp có mức chi trả cao. Trong đó, Công ty cổ phần Trung tâm Hội chợ Triển lãm Việt Nam (mã ck: VEF) thông báo ngày 23/10 sẽ chốt danh sách trả cổ tức bằng tiền mặt lên tới 330%, tương ứng 33.000 đồng/cổ phiếu. Với hơn 166,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, VEF sẽ chi gần 5.500 tỷ đồng để tạm ứng cổ tức đợt này.

Trước đó, vào tháng 7/2025, VEFAC đã hoàn tất 2 đợt chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tổng tỷ lệ 435% (tương ứng 43.500 đồng/cổ phiếu), bao gồm cổ tức năm 2024 tỷ lệ 135% và tạm ứng cổ tức quý I/2025 tỷ lệ 300%. Tổng giá trị VEFAC đã chi trả cổ tức là khoảng 7.200 tỷ đồng.

Nhiều doanh nghiệp dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt ở mức cao. Ảnh:T.L

Bên cạnh đó, Công ty Cổ phần Nam Việt (mã Ck: ANV) thông báo chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2024 và tạm ứng cổ tức năm 2025 với tỷ lệ 5%/năm, tổng là 10% (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 24/10 và ngày thanh toán là ngày 10/11 tới.

Với hơn 266,2 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính ANV sẽ dành tương ứng 266,2 tỷ đồng trả cổ tức đợt này cho cổ đông. Nguồn vốn được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2025 của Công ty.

Ngoài ra, ngày 22/10 tới đây, Công ty cổ phần Thủy điện Gia Lai (mã ck:) sẽ chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1/2025 bằng tiền mặt. Tỷ lệ chi trả là 20%, tương ứng mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng. Thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 30/10/2025.

Như vậy, với hơn 47 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, Thủy điện Gia Lai sẽ chi tổng cộng hơn 95 tỷ đồng để thực hiện trả cổ tức lần này. Trong đó, Công ty cổ phiếu Điện Gia Lai (mã Ck: GEG) là công ty mẹ sở hữu hơn 29,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 62,53% sẽ nhận về gần 60 tỷ đồng cổ tức từ GHC./.