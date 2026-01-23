Chứng khoán ngày 23/1: Áp lực bán gia tăng cuối phiên, VN-Index lùi về ngưỡng 1.870 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (23/1) dù mở cửa trong trạng thái tích cực, VN-Index nhanh chóng suy yếu khi áp lực bán gia tăng rõ rệt về cuối phiên, tập trung tại các cổ phiếu vốn hóa lớn. Chỉ số đóng cửa lùi về quanh ngưỡng 1.870 điểm, phản ánh xu hướng chốt lời sau chuỗi tăng kéo dài và tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường.

VN-Index giảm gần 12 điểm

Thị trường mở cửa trong trạng thái tích cực khi VN-Index tăng điểm ngay từ đầu phiên và có thời điểm tiến sát vùng 1.890 điểm. Tuy nhiên, áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến chỉ số quay đầu giảm điểm. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -11,79 điểm, về mức 1.870,79 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 23/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 23/1 có: VIC (+7,38), VHM (+1,81), VJC (+1,72), TCX (+1,53), TCB (+0,78)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-4,19), GAS (-2,01), BID (-1,78), GVR (-1,72), VNM (-1,58).

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 81 mã tăng giá, 47 mã giữ giá tham chiếu và có 251 mã giảm giá.

Sắc đỏ áp đảo thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay khi có tới 14/18 nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó ngành dầu khí giảm mạnh nhất, theo sau là ngành hóa chất, bảo hiểm,…

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tương tự khi giảm -4,59 điểm, về mức 2.077,76 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 19 mã giảm giá và 3 mã giữ giá, 8 mã tăng giá.

Thanh khoản thị trường cũng sụt giảm đáng kể. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 27.468 tỷ đồng, giảm -4,48% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 29.367 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tiêu cực khi cùng giảm điểm. Trong đó, HNX-Index giảm -5,47 điểm về mức 252,96 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,1 điểm về mức 127,07 điểm.

Giao dịch khối ngoại vẫn là điểm trừ khi tiếp đà bán ròng 190 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 200 tỷ đồng. Chiều mua, khối ngoại mua ròng mạnh ở nhóm cổ phiếu tài chính, với STB đứng đầu (khoảng 252 tỷ đồng), theo sau là TCX (160 tỷ đồng). Các mã như PLX (98 tỷ đồng), ACB (91 tỷ đồng) và GMD (85 tỷ đồng) cũng được gom ròng mạnh hàng chục tỷ đồng mỗi mã.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng tập trung vào các bluechips khi VCB bị xả mạnh nhất (xấp xỉ 350 tỷ đồng), kế đến là VHM (169 tỷ đồng), CTG (125 tỷ đồn), VPB (89 tỷ đồng) và BSR (78 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại mua ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Xu hướng tăng có dấu hiệu chững lại

Thị trường chứng khoán mở cửa phiên hôm nay trong trạng thái tích cực khi VN-Index tăng điểm ngay trong giờ giao dịch đầu tiên. Tuy nhiên, lực cầu không đủ mạnh để duy trì đà tăng, chỉ số sớm quay đầu và lùi dần về vùng 1.890 điểm.

Càng về cuối phiên sáng, áp lực bán gia tăng rõ rệt, đặc biệt tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, kéo VN-Index lùi xuống dưới tham chiếu. Sang phiên chiều, chỉ số có thời điểm hồi phục trở lại sắc xanh, song độ rộng thị trường tiếp tục cho thấy sự suy yếu khi số mã giảm gấp khoảng hai lần số mã tăng. Sau 14 giờ, áp lực bán chiếm ưu thế hoàn toàn khiến VN-Index giảm gần 12 điểm so với phiên liền trước.

VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến phiên hôm nay cho thấy tâm lý thận trọng vẫn chi phối dòng tiền. Áp lực bán không xuất hiện ồ ạt ngay từ đầu, nhưng gia tăng dần về cuối phiên, phản ánh hoạt động chốt lời tập trung tại các nhóm cổ phiếu đã tăng nóng trong thời gian qua. Sự điều chỉnh tại các nhóm dẫn dắt đã lan tỏa sang phần còn lại của thị trường. Ở chiều ngược lại, bộ đôi cổ phiếu họ Vin tiếp tục trở thành điểm tựa hiếm hoi cho thị trường. VIC tăng 2,7% so với tham chiếu, trong khi VHM tăng 1,7%, góp phần kìm hãm đà giảm của chỉ số chung.

Thanh khoản thị trường trong phiên cuối tuần duy trì ở mức thấp, cho thấy dòng tiền có xu hướng đứng ngoài quan sát. Hầu hết các nhóm ngành đều đóng cửa trong sắc đỏ, khiến VN-Index ghi nhận phiên giảm điểm thứ tư liên tiếp. Tuy vậy, biên độ giảm không lớn và thanh khoản sụt giảm cho thấy áp lực bán tháo chưa xuất hiện, đồng thời tín hiệu đảo chiều xu hướng vẫn chưa được xác nhận.

VN-Index khép lại tuần giao dịch với mức giảm 0,44%, đánh dấu tuần giảm điểm đầu tiên sau 5 tuần tăng liên tiếp. Biên độ điều chỉnh không đáng kể, cùng với khối lượng giao dịch suy giảm so với hai tuần trước, cho thấy xu hướng tăng trước đó đang có dấu hiệu chững lại hơn là đảo chiều. Dù vậy, không loại trừ khả năng thị trường sẽ xuất hiện một nhịp điều chỉnh kỹ thuật về vùng hỗ trợ 1.800 -1.810 điểm trong các tuần tới, trước khi quay trở lại xu hướng tăng tích cực.

Theo đánh giá của các chuyên gia, trong ngắn hạn, nhà đầu tư nên ưu tiên quản trị rủi ro, hạn chế mua đuổi tại vùng giá cao và theo dõi phản ứng của thị trường quanh các vùng hỗ trợ quan trọng. Dòng tiền có thể tìm đến những cổ phiếu có câu chuyện riêng như thoái vốn nhà nước, triển khai Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân, hay Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước. Với nhà đầu tư trung và dài hạn, chiến lược nắm giữ vẫn được duy trì, đồng thời có thể cân nhắc giải ngân từng phần trong các nhịp điều chỉnh kỹ thuật.