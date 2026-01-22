Chứng khoán ngày 22/1: VN-Index giảm nhẹ, dòng tiền vẫn lan tỏa

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (22/1) tiếp tục duy trì trạng thái giao dịch sôi động sau nhịp phục hồi cuối phiên trước đó. Dòng tiền có xu hướng lan tỏa sang nhiều nhóm ngành, đặc biệt là bất động sản và phân bón, mặc dù vậy áp lực điều chỉnh từ các cổ phiếu vốn hóa lớn khiến VN-Index kết phiên giảm điểm nhẹ.

VN-Index giảm gần 3 điểm

Sau khi phục hồi cuối phiên trước, thị trường tiếp tục giao dịch khá sôi động trong phiên hôm nay với điểm nhấn là nhóm bất động sản sau giai đoạn giảm điểm. VN-Index trong phiên tiếp tục hướng đến vùng giá quanh 1.900 điểm, nhưng sau đó giảm điểm trước áp lực điều chỉnh của nhóm vốn hóa lớn. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -2,71 điểm, về mức 1.882,73 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 22/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 22/1 có: VIC (+0,99), STB (+0,58), GVR (+0,44), DGC (+0,42), MWG (+0,35)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VCB (-3,15), GAS (-2,57), VHM (-2,08), BID (-1,48), PLX (-0,68)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế hơn so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 238 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu và chỉ có 92 mã giảm giá.

Mặc dù VN-Index giảm điểm, tuy nhiên sắc xanh áp đảo thị trường khi có tới 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Phân bón, hóa chất và xây dựng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, dầu khí, công nghệ viễn thông và cảng biển là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến tích cực hơn khi tăng +1,97 điểm, lên mức 2.082,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá có chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 16 mã giảm giá và 3 mã giữ giá và 11 mã tăng giá.

Thị trường hạ nhiệt thanh khoản khi khối lượng khớp lệnh ở mức tương đương so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.061 triệu cổ phiếu (-12,05%), tương đương giá trị đạt 33.659 tỷ đồng (-9,86%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +5,77 điểm lên mức 258,43 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,24 điểm lên mức 127,17 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh, tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn và giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1,461 tỷ đồng. FPT 128 tỷ đồng, GMD 59 tỷ đồng và GVR 56 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -451 tỷ đồng, VCB -335 tỷ đồng, VIC -215 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Tín hiệu đảo chiều chưa xuất hiện?

Bước vào chuỗi ngày giằng co trên vùng giá đỉnh mọi thời đại, VN-Index liên tục mang đến nhiều bất ngờ ở những thời điểm then chốt cuối phiên chiều. Sắc xanh chiếm thế thượng phong trong hầu hết thời gian giao dịch, thế nhưng áp lực bán một lần lại xuất hiện vào cuối phiên. Đà bán có dấu hiệu tập trung ở một số cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt nhắm vào bộ đội VCB và BID khi kết phiên trong ngưỡng giá đỏ dù cho đã có những thời điểm ghi nhận biên độ tăng lên tới 5%. Nhóm cổ phiếu dầu khí chịu áp lực điều chỉnh nặng nề nhất khi PLX và GAS hai “ông lớn” đầu ngành kết phiên giảm quanh ngưỡng -4,5%.

Ở chiều ngược lại, ngày "hân hoan" của các cổ đông nhóm ngành bất động sản và phân bón khi “vững tay chèo” trước sức nén của phe bán và kết phiên với sắc tím xuất hiện rải rác ở nhiều cổ phiếu như HDC, DIG, DCM…

Đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ, VN-Index có mạch giảm điểm 3 phiên liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Trong phiên giao dịch hôm nay, ngoài bệ đỡ từ nhóm doanh nghiệp có vốn nhà nước, thị trường còn ghi nhận sức tăng tốt ở ngành bất động sản. CEO, DIG, CII và HDC đồng loạt tím trần. Các mã khác như DXG, KDH, KHG, TCH hay NLG đều tăng hơn 2-6%.

Đóng cửa trong sắc đỏ nhẹ, VN-Index có mạch giảm điểm 3 phiên liên tiếp. Tuy nhiên biên độ giảm đều ở mức thấp và phiên hôm nay cũng không ngoại lệ. Phần lớn thời gian trong phiên, VN-Index giao dịch trong sắc xanh nên đóng cửa ở mức giảm điểm nhẹ chưa phát đi tín hiệu đảo chiều đáng chú ý nào. VN-Index vẫn đang trong xu hướng tăng và có xác suất cao sẽ hướng đến mốc kháng cự (1.930 - 1.960) điểm trong các phiên tới. Tại mốc này áp lực bán sẽ gia tăng mạnh hơn và khả năng cao VN-Index sẽ có nhịp điều chỉnh.

Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục và chờ đợi mốc (1.930 - 1.960) để thực hiện hóa từng phần danh mục đã mua trước đó. Ở vị thế mua mới có thể ưu tiên dòng cổ phiếu có sự bứt phá mạnh trong phiên hôm nay sau quá trình tích lũy trước đó như: cổ phiếu bất động sản dân cư có vốn hóa trung bình, xây dựng, phân bón… với tỷ trọng thăm dò trong các phiên tới khi thị trường chung có nhịp rung lắc./.