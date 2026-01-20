Chứng khoán ngày 20/1: Áp lực bán gia tăng quanh mốc 1.900 điểm, VN-Index ngắt mạch tăng

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (20/1) ghi nhận nhịp điều chỉnh nhẹ sau phiên tăng điểm đầu tuần. Dù VN-Index vẫn duy trì vận động trong kênh tăng và thanh khoản cải thiện, diễn biến giằng co cùng hoạt động bán ròng mạnh của khối ngoại đang khiến rủi ro đối với các vị thế mua mới gia tăng.

VN-Index giảm gần 3 điểm

Sau phiên tăng điểm đầu tuần, VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến 1.915 điểm, vùng giá cao nhất ngày 14/01/2026 với tính chất luân chuyển đầu cơ cao hơn khi VN-Index trong vùng quá mua ngắn hạn. Áp lực bán sau đó gia tăng ở nhiều mã với thanh khoản gia tăng kém tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -2,81 điểm, về mức 1.893,78 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 20/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 20/1 có: BID (+1,86), VCB (+1,45), VNM (+1,31), PLX (+0,99), GVR (+0,88)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VHM (-1,74), VIC (-1,66), GEE (-0,97), HPG (-0,73), VPL (-0,68)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 149 mã tăng giá, 55 mã giữ giá tham chiếu và có 180 mã giảm giá.

Diễn biến giằng co xuyên suốt phiên giao dịch khiến độ mở thị trường cân bằng với 11/21 nhóm ngành giảm điểm. Cảng biển, công nghệ viễn thông và thực phẩm tiêu dùng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, nhựa, thép và chứng khoán là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 có diễn biến tương tự khi giảm -8,63 điểm, về mức 2.085,61 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá có chiếm phần nhiều hơn số cổ phiếu tăng giá khi có 18 mã giảm giá và 12 mã tăng giá.

VN-Index lấy lại sự sôi nổi cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh quay lại mức cao hơn ( 7,1%) so với bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.084 triệu cổ phiếu (-7,06%), tương đương giá trị đạt 37. 251 tỷ đồng (-1,08%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -1,84 điểm về mức 253,11 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,23 điểm lên mức 126,59 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài có phiên bán ròng mạnh nhất trong vòng 1 tháng trở lại đây với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -1.677 tỷ đồng. VPB +159 tỷ đồng, KBC +114 tỷ đồng và ACB +108 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, GMD -611 tỷ đồng, VNM -247 tỷ đồng, VCB -219 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 33 tỷ đồng.

Thị trường vẫn đang nằm trong kênh tăng

Nỗ lực trong thời điểm đầu phiên chiều đưa VN-Index vượt qua mốc cản tâm lý 1.900 điểm và sắc xanh lại quay trở lại với sự dẫn dắt của một số cổ phiếu vốn hóa lớn. Thế nhưng áp lực bán nhanh chóng quay trở lại nắm quyền kiểm soát vào nửa cuối phiên chiều khi áp lực bán xuất hiện trên diện rộng, trải dài trên nhiều nhóm ngành khác nhau. Tâm điểm giao dịch trong phiên tiếp tục thuộc về những cổ phiếu có yếu tố chi phối của cổ đông Nhà nước như BID, VNM, PLX với biên độ tăng lần lượt từ 2 - 6%, trở thành những cái tên gồng gánh điểm số cho thị trường chung và dòng tiền có dấu hiệu xoay tua mạnh mẽ, đưa nhóm cảng biển bứt phá sau nhiều phiên trầm lắng.

Ở chiều ngược lại, nhịp điều chỉnh mạnh xuất hiện ở những cổ phiếu có độ nhạy cao với VN-Index, tiêu biểu như nhóm chứng khoán (VND, VPX) và bất động sản (DXS, TCH) với biên độ giảm điểm bình quân quanh ngưỡng 2%.

Áp lực bán có chiều hướng gia tăng mạnh hơn khi VN-Index giao động vùng (1.900 – 1.910) điểm khiến thị trường đóng cửa đảo chiều giảm điểm nhẹ. Ảnh: T.L

Các nhóm ngành trụ cột đều đối mặt áp lực bán lớn. Ở nhóm ngân hàng, KLB dẫn đầu biên độ điều chỉnh. Những mã đầu ngành như CTG, STB, MBB, TCB đóng cửa với mức giảm dao động 0,5 - 1%. BID trở thành trụ đỡ quan trọng khi giữ sắc xanh suốt phiên, chốt phiên tăng trên 2%.

Nhóm bất động sản ghi nhận lực bán mạnh ở cổ phiếu của những chủ đầu tư lớn. NVL, PDR, DXG đều giảm hơn 1,5% so với tham chiếu. Các cổ phiếu liên quan đến Tập đoàn Vingroup cùng chìm trong sắc đỏ. VIC giảm 0,6%, còn VHM, VRE và VPL mất khoảng 1,5-3%.

Sau giai đoạn khởi sắc, cổ phiếu dầu khí chịu áp lực chốt lời trên diện rộng. PVD, PVT và BSR mất 0,2-3%. PLX là đại diện hiếm hoi của nhóm này ngược dòng thị trường khi tăng hơn 6%, lên 59.000 đồng.

Áp lực bán có chiều hướng gia tăng mạnh hơn khi VN-Index giao động vùng (1.900 - 1.910) điểm khiến thị trường đóng cửa đảo chiều giảm điểm nhẹ. Thanh khoản phiên hôm nay gia tăng so với phiên trước và khối lượng khớp lệnh đã quay lại vượt mức bình quân 20 phiên. Biên độ giảm điểm không lớn nên tín hiệu đảo chiều giảm điểm chưa được xác nhận, VN-Index vẫn đang nằm trong kênh tăng, hướng đến ngưỡng kháng cự (1.930 - 1.960) điểm.

Ở thời điểm hiện tại, VN-Index đang tiến sát về mốc kháng cự trên nên mức độ rủi ro sẽ cao hơn cho vị thế mua mới. Vì vậy các chuyên gia giữ nguyên quan điểm thận trọng, hán chế mua mới và căn mốc kháng cự (1.930 - 1.960) điểm để hạ tỷ trọng cổ phiếu, thực hiện hóa từng phần lợi nhuận./.