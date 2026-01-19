Chứng khoán ngày 19/1: VN-Index tiếp tục tăng điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (19/1) tiếp tục duy trì đà tăng tích cực dù áp lực bán gia tăng khi VN-Index tiệm cận vùng giá cao. Lực cầu tập trung ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã giúp chỉ số bứt phá hơn 17 điểm, tiến sát mốc 1.900 điểm.

VN-Index tăng hơn 17 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay tiếp tục có phiên giao dịch tích cực mặc dù chịu áp lực bán và phân hóa mạnh hơn ở vùng giá 1.900 điểm. Trong phiên VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.875 điểm, tiếp tục tăng điểm với nhiều cơ hội sinh lợi nổi bật. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 17,46 điểm, lên mức 1.896,59 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 19/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 19/1 có: VIC (+3,49), GAS (+3,27), GVR (+1,89), BID (+1,37), VPB (+1,30)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: HVN (-0,76), VCB (-0,53), MSN (-0,38), SAB (-0,37), BVH (-0,37)...

Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực khi số cổ phiếu tăng giá nhiều hơn so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 167 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và có 153 mã giảm giá.

Mặc dù tăng tích cực về mặt điểm số, tuy nhiên độ mở thị trường ở mức cân bằng với 11/21 nhóm ngành tăng điểm. Dầu khí, bất động sản Khu công nghiệp và công nghệ viễn thông là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bảo hiểm, hàng không và điện là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +13,89 điểm, lên mức 2.094,24 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 18 mã tăng giá, 3 mã giữ giá và 9 mã giảm giá.

VN-Index có phiên giao dịch suy giảm về thanh khoản khớp lệnh khi thấp hơn (-8,4%) so với mức bình quân 20 phiên, tuy nhiên thanh khoản thỏa thuận ghi nhận yếu tố đột biến. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.166 triệu cổ phiếu ( 14,00%), tương đương giá trị đạt 37.657 tỷ đồng (5,52%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +2,67 điểm lên mức 254,95 điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,7 điểm về mức 126,36 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “gom hàng” trở lại trong phiên chiều với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 502 tỷ đồng. GAS +124 tỷ đồng, PLX +118 tỷ đồng và CTG +117 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, HCM -134 tỷ đồng, VRE -79 tỷ đồng, MSN -66 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng khoảng 7 tỷ đồng.

Động lượng tăng điểm đến từ cổ phiếu đầu ngành

Mở đầu tuần mới, VN-Index có đôi chút lệch khỏi quỹ đạo tăng vào thời điểm cuối phiên sáng, thế nhưng lực cầu nhanh chóng nhập cuộc mạnh mẽ trở lại trong phiên chiều, đưa VN-Index lên sát mốc 1.900 điểm.

Tâm điểm giao dịch thuộc về các cổ phiếu vốn hóa lớn, đặc biệt là PLX và GAS khi nhà đầu tư đã quá quen thuộc với hình ảnh hai mã cổ phiếu mạnh nhất nhóm dầu khí bứt phá với biên độ tăng 6 - 7%.

Bên cạnh đó, sau giai đoạn “im hơi lặng tiếng”, các cổ phiếu ngành bất động sản khu công nghiệp có phiên giao dịch thăng hoa khi hầu hết các mã có biên độ tăng ấn tượng như IDC (9,92%), KBC (6,74%), SZC (5,93%)…

Ở chiều ngược lại, các mã cổ phiếu giảm điểm chỉ phải chịu áp lực điều chỉnh nhẹ với biên độ giảm quanh ngưỡng 1 - 2% do đó, không gây tác động tiêu cực đáng kể đến chỉ số chung.

VN-Index lấy lại sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Động lực tăng của thị trường trong phiên đầu tuần đến từ các mã đầu ngành. Ở nhóm ngân hàng, BID, CTG, VPB, MBB kéo chỉ số hướng lên với biên độ tăng dao động 1-3%. Trong khi đó, một số mã vốn hóa vừa và nhỏ như KLB, NAB, OCB, TPB ngược dòng và đóng cửa với mức giảm 0,5 - 5%.

Ở nhóm bất động sản, trụ đỡ chính vẫn là cổ phiếu liên quan đến Vingroup. VIC tăng 1,3% lên 162.000 đồng, dẫn đầu danh sách tác động tích cực nhất đến chỉ số chung. VHM và VPL lần lượt tích lũy 0,7% và 0,5% so với tham chiếu. Ngược lại, cổ phiếu của các chủ đầu tư lớn ở phía Nam như Nam Long, Khang Điền, TTC Land, Đất Xanh, An Gia, Novaland đều chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu ngành chứng khoán chia làm hai thái cực. Bên tăng có VIX, VCK, VPX, ORS, VCI với biên độ trải dài từ 0,3% đến 5,3%. Danh sách giảm có cổ phiếu HCM, AGR, APG nhưng mức điều chỉnh không lớn. Dầu khí là ngành duy nhất ghi nhận đà tăng đồng thuận. PLX chạm trần 55.600 đồng và dư mua hơn 4 triệu cổ phiếu. GAS, BSR, OIL, PV lần lượt xếp sau với mức tăng 1 - 6%.

VN-Index lấy lại sắc xanh phiên thứ 2 liên tiếp. Nhưng điểm đáng chú ý là thanh khoản trong 2 phiên tăng vừa qua đều ở mức thấp so với các phiên trước đó. Thậm chí khối lượng khớp lệnh còn thấp hơn mức bình quân 20 phiên cho thấy động lượng tăng điểm không lớn và tâm lý của nhà đầu tư vẫn khá thận trọng.

Phiên tăng hôm nay thiếu động lực dẫn dắt nên tín hiệu mở mua mới chưa được xác nhận, buộc nhà đầu tư cần phải thận trọng hơn và tránh việc mua đuổi trong các phiên kế tiếp. Xác suất cao VN-Index đang tiến tới test vùng kháng cự (1.930 - 1.960) điểm và tại vùng này khả năng cao sẽ có nhịp chỉnh mạnh hơn sau quá trình tăng điểm trước đó./.