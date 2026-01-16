Chứng khoán ngày 16/1: VN-Index tăng trở lại, dòng tiền xoay tua chọn lọc

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (16/1) ghi nhận diễn biến tích cực khi tâm lý nhà đầu tư được cải thiện rõ rệt tại nhiều nhóm cổ phiếu. VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch, dù đà tăng có phần thu hẹp về cuối phiên.

VN-Index tăng hơn 14 điểm

Tâm lý tích cực lan tỏa tại nhiều nhóm cổ phiếu giúp VN-Index tăng điểm tích cực trong phiên cuối tuần. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 14,33 điểm, lên mức 1.879,13 điểm.

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 16/1 có: VIC (+11,89), VHM (+3,72), FPT (+2,64), VCB (+1,99), MWG (+0,97)... Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: GAS (-1,60), GVR (-1,19), HDB (-1,13), MCH (-1,09), HVN (-0,73)...

Độ rộng thị trường phản ánh trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số VN-Index tăng nhưng số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 143 mã tăng giá, 65 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 174 mã giảm giá.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 16/1

Xét về nhóm ngành, trong phiên hôm nay có 8/18 ngành tăng điểm, trong đó công nghệ thông tinđầu đà tăng, theo sau là bán lẻ và bất động sản. Ở chiều ngược lại ngân hàng, dịch vụ tài chính, hàng và dầu khí là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +32,87 điểm, lên mức 2.080,35 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm khá cân bằng khi có 13 mã giảm giá, 3 mã giữ giá và 14 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh của thị trường giảm so với phiên trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 33.366 tỷ đồng, giảm -15,88% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 35.686 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -20,88 điểm về mức 252,28 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,98 điểm lên mức 127,06 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 1.227 tỷ đồng. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 1.126 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu FPT được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 215 tỷ đồng. Theo sau, VIC là mã tiếp theo được gom mạnh 98 tỷ đồng. Ngoài ra, BCM và BID cũng được mua lần lượt 71 và 39 tỷ đồng.

Ngược lại, PNJ là cổ phiếu khối ngoại bán mạnh nhất với 207 tỷ đồng. Theo sau, các cổ phiếu VIX và VRE cũng bị bán 154 tỷ đồng và 125 tỷ đồng.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng 113 tỷ đồng.

Thị trường tiếp tục phân hóa rõ nét

Sau nhịp điều chỉnh mạnh VN-Index đã lấy lại trạng thái hưng phấn trong phiên giao dịch cuối tuần. Chỉ số VN-Index duy trì sắc xanh suốt phiên nhờ các mã liên quan đến Vingroup đồng loạt tăng, cộng thêm các mã đầu ngành ngân hàng diễn biến tích cực.

Thị trường tiếp tục cho thấy đà phân hóa rất rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần. Khi nhóm doanh nghiệp có sự chi phối của cổ đông Nhà nước dần nghỉ ngơi sau nhịp tăng tốc, các bluechip còn lại rất biết cách chớp thời cơ khi nhanh chóng đóng cửa tuần với biên độ tăng trần và gần trần như FPT, PNJ. Dòng tiền tiếp tục cho thấy dấu hiệu xoay tua mạnh mẽ giữa các nhóm ngành và dường như “kiên nhẫn” là yếu tố chủ chốt để đưa danh mục của nhà đầu tư khoác lên màu áo xanh. Thanh khoản càng về những này giao dịch cuối trong tuần càng cho thấy sự suy yếu, tuy nhiên vẫn ở mức cao so với bình quân 20 phiên.

Thị trường tiếp tục cho thấy đà phân hóa rất rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần. Ảnh: T.L

Xét theo ngành, ngân hàng phân hóa mạnh. KLB nối dài chuỗi hưng phấn sau khi lên HOSE với mức tăng gần 6%, lên 18.150 đồng, dẫn đầu biên độ dao động giá trong nhóm này. Các mã vốn hóa lớn như VCB, STB, BID, LPB lần lượt xếp sau với mức tăng khiêm tốn, dao động 0,6-1,5%.

Ở chiều ngược lại, HDB chịu áp lực bán mạnh sau phiên tăng trần hôm qua. Mã này mất gần 4%, bỏ xa các cổ phiếu cùng ngành. VIB, CTG, SHB, MBB, EIB và OCB chia nhau các vị trí sau đó với mức giảm khoảng 0,5-1%.

Nhóm bất động sản diễn biến tương tự. Bên tăng có các mã liên quan đến Vingroup như VIC (4,5%), VHM (3,4%), VRE (1,7%) và VPL (0,8%). Cổ phiếu của hai chủ đầu tư NVL và QCG cũng đồng thuận với xu hướng thị trường. Trong khi đó, cổ phiếu CII, PDR, NLG, KDH đồng loạt đóng cửa trong sắc đỏ. Nhóm dầu khí đối mặt áp lực xả hàng trong phiên cuối tuần. OIL, BSR, GAS và PVC đều mất hơn 1,5% so với tham chiếu. PVT và PLX đi lên, nhưng mức tăng đều không quá 0,5%.

Nhìn về khung tuần, VN-Index không cải thiện mạnh mẽ về điểm số, tuy nhiên 20/21 ngành đóng cửa tuần trong sắc xanh là đủ để nói lên sự thật rằng chỉ số chung từ lâu đã không còn trở thành đại diện cho diễn biến giao dịch cụ thể của từng nhóm ngành. Thanh khoản tiếp tục là điểm nhấn khi có tuần thứ hai liên tiếp cải thiện mạnh mẽ về khối lượng giao dịch khi cao hơn ( 44,8%) so với mức bình quân 20 tuần cho thấy dòng tiền có dấu hiệu nhập cuộc mạnh mẽ dù cho VN-Index hiện đang ở vùng giá đỉnh lịch sử.

Với việc những cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VCB và BID cần thêm thời gian để tái tích lũy trên nền giá mới, không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh ngắn hạn về vùng tích lũy cân bằng ở mốc (1.800 – 1.810 điểm). Tuy nhiên, rất nhiều mã cổ phiếu hiện tại vẫn đang ở vùng định giá hấp dẫn và tiềm năng tăng trưởng trong năm 2026 còn nhiều dư địa./.