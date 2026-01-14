Chứng khoán ngày 14/1: Áp lực chốt lời trên vùng đỉnh, VN-Index quay đầu giảm điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (14/1) ghi nhận phiên điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, khi áp lực chốt lời gia tăng rõ rệt tại vùng giá cao. Dù sắc xanh vẫn chiếm ưu thế trên diện rộng và thanh khoản duy trì ở mức cao, diễn biến rung lắc mạnh của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn đã khiến VN-Index đảo chiều giảm điểm khi kết phiên.

VN-Index giảm hơn 8 điểm

Tiếp tâm lý lạc quan khi thanh khoản thị trường cải thiện, nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn tốt. Thị trường tiếp tục tăng điểm đầu phiên, VN-Index hướng đến vùng giá 1.920 điểm và bắt đầu chịu áp lực điều chỉnh, rung lắc mạnh khi các tin hiệu kỹ thuật trong vùng giá mua ngắn hạn. VN-Index chịu áp lực điều chỉnh về 1.870 điểm và phục hồi trở lại. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index giảm -8,49 điểm, về mức 1.894,44 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 14/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 14/1 có: BID (+5,67), VCB (+3,71), GVR (+2,17), VNM (+2,13), GAS (+1,77)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-12,29), VHM (-6,45), VPB (-1,66), TCB (-1,27), VPL (-0,91).

Mặc dù thị trường giảm điểm nhưng độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 170 mã tăng giá, 58 mã giữ giá tham chiếu nhưng chỉ có 152 mã giảm giá.

Sắc xanh tiếp tục thống trị thị trường với 19/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông, bất động sản Khu công nghiệp và hàng không là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản và bán lẻ là hai nhóm ngành duy nhất chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tương tự khi giảm -22,11 điểm về mức 2.067,1 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm tương đối cân bằng khi có 14 mã tăng giá, 3 mã giữ giá và 13 mã giảm giá.

VN-Index tiếp tục duy trì sự sôi nổi khi thanh khoản khớp lệnh cao hơn ( 59,3%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 1.425 triệu cổ phiếu ( 5,93%), tương đương giá trị đạt 46.429 tỷ đồng ( 9,65%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,47 điểm lên mức 253,32 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +1,65 điểm lên mức 124,89 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài thu hẹp đà bán ròng trong phiên chiều với giá trị tại thời điểm kết phiên đạt -463 tỷ đồng. VCB 211 tỷ đồng, SSI 193 tỷ đồng và FPT 121 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VHM -268 tỷ đồng, MSN -196 tỷ đồng, VRE -148 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng 102 tỷ đồng.

Đà tăng có dấu hiệu chững lại

VN-Index trải qua phiên giao dịch có thể coi là thử thách nhất kể từ khi bước sang năm mới 2026 khi càng lên cao gió càng lớn và tâm lý giao dịch trở nên thận trọng hơn khi lượng cung chốt lời có thể xuất hiện bất cứ thời điểm nào. Dưới áp lực từ những cổ phiếu vốn hóa lớn, chỉ số nằm dưới ngưỡng giá tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch buổi chiều và đỉnh điểm của đà bán xuất hiện vào lúc 14 giờ 00 khi “phe gấu” kéo giảm tới 35 điểm chỉ trong vỏn vẹn 10 phút ở nhiều nhóm ngành.

Thế nhưng sau đó lực cầu nhanh chóng nhập cuộc và giữ lại phần lớn thành quả cho VN-Index khi những cổ phiếu đã được "chọn mặt gửi vàng" trong phiên hôm nay như BID, VNM và GVR tiếp tục giữ vững sắc tím cho tới khi đóng cửa phiên. Ở chiều ngược lại, nhiều khả năng sẽ là phía bên kia sườn dốc của nhóm cổ phiếu họ Vingroup (VIC, VHM, VRE) với biên độ điều chỉnh quanh ngưỡng 4 – 6% và gây tác động giảm đáng kể tới chỉ số chung.

Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng khi VN-Index tiến tới mốc 1.920 điểm khiến thị trường chung đóng cửa đảo chiều giảm điểm. Ảnh: T.L

Trong phiên hôm nay, các mã có yếu tố vốn nhà nước như BID, VCB, CTG tiếp tục tăng điểm. Tuy nhiên, cổ phiếu của các ngân hàng tư nhân đối mặt áp lực điều chỉnh mạnh. VPB giảm 3,3%, còn HDB, TCB, TPB và VIB cùng mất hơn 2%.

Trong nhóm chứng khoán, các mã đầu ngành như SSI, VIX, HCM, VPX lội ngược dòng thị trường với mức tăng 1-4%. Ngược lại, VCK, TCX, VCI và VND đều chìm trong sắc đỏ.

Cổ phiếu bất động sản cũng chia làm hai thái cực. Bên tăng có NVL, NLG, AGG, KHG với biên độ 0,2-1,3%; còn nhóm giảm có KDH, CII, DXG, DXS và HDG.

Dầu khí là nhóm ngành hiếm hoi duy trì trạng thái đồng thuận. OIL, PVC và PLX cùng tăng hết biên độ, chốt phiên trong tình trạng không có bên bán. GAS, BSR và PVS tăng khiêm tốn hơn, dao động 1,8-3,2%.

Áp lực bán có dấu hiệu gia tăng khi VN-Index tiến tới mốc 1.920 điểm khiến thị trường chung đóng cửa đảo chiều giảm điểm. VN-Index giảm điểm với thanh khoản duy trì ở mức cao cho thấy đà tăng có dấu hiệu chững lại. Thị trường giảm điểm đến từ áp lực giảm sâu của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn (VHM, VIC, VRE, VJC, HDB, VPB…) trong khi phần lớn sắc xanh lại áp đảo trên các nhóm ngành (19/21 nhóm ngành tăng điểm). Biên độ giảm không lớn và đà giảm có phần thu hẹp về cuối phiên nên xu hướng đảo chiều chưa được xác nhận.

Tuy vậy, phiên giảm hôm nay cũng là tín hiệu cảnh báo để chúng ta cần thận trọng hơn trong vị thế mua mới, đặc biệt là mua đuổi. Các chuyên gia cho rằng xu hướng tăng vẫn chưa bị bẻ gãy và khả năng VN-Index vẫn còn có thể tăng điểm, hướng tới mốc (1.930 – 1.960) điểm, tại mốc này áp lực bán có xác suất cao và mạnh hơn. Vì vậy nhà đầu tư cần duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, nhưng hạn chế mua mới và căn VN-Index tiến sát mốc kháng cự trên để bắt đầu thực hiện hóa từng phần lợi nhuận./.