Chứng khoán ngày 13/1: Sắc xanh lan tỏa, VN-Index vượt mốc 1.900 điểm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (13/1) VN-Index tiếp tục giao dịch thăng hoa trên vùng đỉnh lịch sử. Khép lại phiên giao dịch, VN-Index bật tăng hơn 25 điểm lên vượt mốc 1.900 điểm, lập kỷ lục chưa từng có.

VN-Index tăng hơn 25 điểm

Tiếp tâm lý lạc quan khi thanh khoản thị trường cải thiện, nhiều cơ hội sinh lợi ngắn hạn tốt. Thị trường tiếp tục tăng điểm trong phiên hôm nay, VN-Index chịu áp lực rung lắc trong phiên, tăng điểm tốt trong phiên chiều dưới ảnh hưởng tích cực của nhóm cổ phiếu năng lượng và phục hồi tốt của cổ phiếu VinGroup sau áp lực điều chỉnh. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 25,6 điểm, lên mức 1.902,93 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 13/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 13/1 có: VIC (+7,08), GAS (+3,67), VHM (+3,41), BID (+2,70), VCB (+2,35)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: MBB (-1,08), TCB (-0,96), MCH (-0,64), ACB (-0,64), HPG (-0,40)

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 203 mã tăng giá, 39 mã giữ giá tham chiếu nhưng chỉ có 131 mã giảm giá.

Độ mở bao trùm bởi sắc xanh, thị trường nghiêng về phía tích cực với 15/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tiện ích. Ở chiều ngược lại ngân hàng, tài nguyên cơ bản và công nghệ thông tin có phiên giảm điểm.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +8,97 điểm lên mức 2.089,21 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm tương đối cân bằng khi có 15 mã tăng giá, 2 mã giữ giá và 12 mã giảm giá.

VN-Index nối dài chuỗi thanh khoản cải thiện tích cực với khối lượng khớp lệnh cao hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 40,065 tỷ đồng, tăng 1,60% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 42.344 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +0,977 điểm lên mức 252,85 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,68 điểm lên mức 123,24 điểm.

Trước bối cảnh đó, khối ngoại quay xe bán ròng khoảng 600 tỷ dồng trên toàn thị trường, kết thúc chuỗi 4 phiên mua ròng liên tiếp.﻿ Trên HoSE, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 489 tỷ đồng. Ở chiều bán, GMD dẫn đầu danh sách bị khối ngoại xả ròng phiên hôm nay với giá trị khoảng 252 tỷ đồng. Theo sau là SHB bị bán ròng 185 tỷ đồng, cùng với VRE (-137 tỷ đồng) và ACB (-134 tỷ đồng). Cũng nằm trong top 5 bán ròng là STB với quy mô khoảng 105 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, dòng tiền ngoại ghi nhận lực mua áp đảo tại nhóm ngân hàng. VCB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất với giá trị khoảng 507 tỷ đồng, bỏ xa phần còn lại. Các mã tiếp theo trong top 5 mua ròng lần lượt là VPB (201 tỷ đồng), BID (165 tỷ đồng), VIX (134 tỷ đồng) và BSR (72 tỷ đồng).

Trên HNX, khối ngoại bán ròng gần 47 tỷ đồng.

Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục cải thiện

Thị trường chứng khoán hôm nay đầu phiên rung lắc nhẹ nhưng với biên độ thấp quanh tham chiếu. Sau 10 giờ, thị trường giữ sắc xanh liên tục nhờ nhóm cổ phiếu thuộc Vingroup và Gelex cải thiện trở lại. Sát giờ nghỉ trưa, VN-Index vượt 1.900 điểm nhưng sau đó lùi nhẹ trước khi kết phiên sáng. Sang buổi chiều, thị trường tiếp tục giảm về dưới 1.890 điểm. Đến khoảng 14 giờ nhóm Vingroup tăng mạnh trở lại giúp chỉ số chung vượt mốc tâm lý quan trọng, lên trên 1.910 điểm, tức tăng hơn 33 điểm so với tham chiếu. Sau đó, chứng khoán điều chỉnh nhẹ, liên tục giằng co giữa việc mất mốc rồi lấy lại 1.900 điểm.

VN-Index tiếp tục vượt lên vùng giá 1.900 điểm, mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 điểm - 1.950 điểm. Ảnh: T.L

Sau vài phiên điều chỉnh và trở thành nhân tố chính ghi điểm, nhóm cổ phiếu "họ" Vin trở lại dẫn dắt đà tăng của VN-Index hôm nay. VIC của Tập đoàn Vingroup đóng cửa ở 167.900 đồng, tăng 2,6% cùng thanh khoản gần 899 tỷ đồng. Đây là đại diện đứng đầu nhóm 10 mã đóng góp tích cực nhất cho thị trường. VHM cũng được điểm danh trong nhóm này với vị trí thứ 3. Mã chứng khoán của Vinhomes tăng 2,9% lên 134.000 đồng, thanh khoản gần 1.198 tỷ đồng. Bên cạnh đó, thị trường hôm nay cũng được hỗ trợ bởi các cổ phiếu có vốn nhà nước, chủ yếu thuộc ngành dầu khí và ngân hàng. Nổi bật nhất là GAS, BID, VCB, GVR, BSR hay PLX, đều tác động tích cực tới VN-Index.

Tuy nhiên ngành ngân hàng có sự phân hóa mạnh trong hôm nay. MBB và TCB dẫn đầu nhóm ảnh hưởng xấu tới chỉ số chung khi hai mã này giảm lần lượt 2,3% và 1,7%. Ngoài ra, ACB, LPB, SHB hay CTG cũng điều chỉnh, tác động tiêu cực tới VN-Index.

Thị trường chứng khoán duy trì tích cực, tăng trưởng trên vùng hỗ trợ gần nhất quanh 1.850 điểm. VN-Index tiếp tục vượt lên vùng giá 1.900 điểm, mở ra kỳ vọng hướng đến vùng giá 1.940 điểm - 1.950 điểm. Thị trường tiếp tục giao dịch khá sôi động, thanh khoản trở lại mức cao. Dòng tiền ngắn hạn tiếp tục cải thiện, gia tăng với tâm điểm là nhóm cổ phiếu Nhà nước. Nhiều cơ hội ngắn hạn nổi bật khi VN-Inex vượt đỉnh năm.

Tổng vốn hóa toàn thị trường hiện tại khoảng 427 tỉ USD, tương đương 83% GDP 2025. Các chuyên gia cho rằng đây không phải là vùng giá quá hấp dẫn để giải ngân thêm. Các vị thế giải ngân nên xem là đầu cơ ngắn hạn và kiểm soát các mức rủi ro nếu có. Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế./.