Chứng khoán ngày 12/1: Thanh khoản bùng nổ, VN-Index nối dài mạch tăng đầu năm

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (12/1) tiếp tục duy trì đà tăng tích cực khi dòng tiền lan tỏa mạnh mẽ trên diện rộng, giúp VN-Index nối dài chuỗi tăng điểm và thanh khoản bứt phá lên mức cao nhất từ đầu năm 2026.

VN-Index tăng hơn 9 điểm

Sau tuần đầu 2026 tăng điểm tích cực, VN-Index vượt lên đỉnh giá năm 2025. Tiếp tâm lý lạc quan, thị trường, VN-Index tiếp tục tăng điểm trong phiên đầu tuần này với thanh khoản gia tăng mạnh. VN-Index tạo khoảng trống tăng giá đầu phiên hướng đến vùng giá 1.890 điểm, chịu áp lực rung lắc với độ rộng thị trường tích cực. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 9,43 điểm, lên mức 1.877,33 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 12/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 12/1 có: VCB (+9,12), BID (+5,22), VPB (+3,59), HPG (+2,28), TCB (+2,15)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VIC (-19,23), VHM (-8,14), VRE (-1,10), MCH (-0,72), VJC (-0,47).

Độ rộng thị trường tích cực khi số cổ phiếu tăng giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 240 mã tăng giá, 52 mã giữ giá tham chiếu nhưng chỉ có 91 mã giảm giá.

Mặc dù chỉ số không cải thiện nhiều về mặt điểm số, nhưng độ mở bao trùm bởi sắc xanh với 16/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Công nghệ viễn thông, chứng khoán và ngân hàng là ba nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, bất động sản, bảo hiểm và dầu khí là ba nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có diễn biến tích cực khi tăng +14,03 điểm lên mức 2.080,24 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giá chiếm ưu thế khi có 23 mã tăng giá, 0 mã giữ giá và 7 mã giảm giá.

VN-Index nối dài chuỗi thanh khoản cải thiện tích cực với khối lượng khớp lệnh cao hơn ( 70,7%) so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HSX đạt 1.264 triệu cổ phiếu ( 24,39%), tương đương giá trị đạt 40.183 tỷ đồng ( 21,96%).

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến tích cực khi cùng tăng điểm. Trong đó, HNX-Index tăng +4,78 điểm lên mức 251,88 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,73 điểm lên mức 122,56 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài “góp một tay” vào phiên bùng nổ của thị trường với giá trị mua ròng tại thời điểm kết phiên đạt 1,071 tỷ đồng. VCB 421 tỷ đồng, VPB 270 tỷ đồng và HPG 171 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất. Ở chiều ngược lại, VRE -204 tỷ đồng, VHM -168 tỷ, STB -125 tỷ đồng là ba mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất.

Trên HNX, khối ngoại bán ròng xấp xỉ 11 tỷ đồng.

Nhiều cổ phiếu chứng khoán, ngân hàng tăng hết biên độ

Phiên giao dịch có lẽ mang lại nhiều cảm xúc nhất cho giới đầu tư khi đã lâu không còn được thấy sắc xanh bao trùm thị trường không phân biệt bluechip hay midmcap. Lực cầu nhập cuộc mạnh mẽ ngay từ đầu tiên với biên độ tăng kịch trần của bộ đôi ngân hàng quốc doanh là VCB và BID, sau đó lan tỏa mạnh mẽ sang các nhóm ngành khác. Không một giây phút chần chừ, các cổ phiếu chứng khoán tận dụng tốt yếu tố nhạy cảm với diễn biến thị trường và trở thành nhóm ngành có số lượng mã đóng cửa trong sắc tím nhiều nhất, một số cái tên nổi bật như SSI, VCI, VND, HCM, VIX…

Ở chiều ngược lại, áp lực phân hóa khiến cho các cổ phiếu đã từng làm mưa làm gió thị trường trong thời gian qua, nay phải chịu biên độ điều chỉnh mạnh như Dầu khí (PVD, PVT) và bộ ba họ Vingroup (VIC, VHM và VRE) giảm quanh ngưỡng giá sàn. Nếu chỉ nhìn về mặt điểm số, ta không thể thấy hết những trạng thái rất tích cực của từng cổ phiếu đơn lẻ khi từ lâu, chỉ số VN-Index đã không còn trở thành đại diện cho diễn biến chung của toàn bộ thị trường.

Dòng tiền tăng điểm lan rộng ra nhiều nhóm ngành giúp VN-Index tiếp tục giữ vững sắc xanh

Ngân hàng và chứng khoán trở thành động lực chính trong hôm nay. Cả hai vừa dẫn dắt thị trường về thanh khoản, vừa có hiệu suất vượt trội. Trong 10 mã đóng góp lớn nhất vào mức tăng của VN-Index, có đến 9 mã thuộc ngành ngân hàng và chứng khoán, dẫn đầu lần lượt là VCB, BID và VPB. Riêng cổ phiếu Vietcombank đã có phiên tăng điểm thứ 5 liên tiếp, trong đó có 2 phiên khoác sắc tím. Bên cạnh đó, thị trường cũng ghi nhận sự dịch chuyển của dòng tiền tìm đến các cổ phiếu của doanh nghiệp có vốn nhà nước. Hôm nay, một số mã này cũng tăng trần như CTR của Công trình Viettel hay VTP của Viettel Post.

Dòng tiền tăng điểm lan rộng ra nhiều nhóm ngành giúp VN-Index tiếp tục giữ vững sắc xanh dù nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn giảm sâu. Đi kèm với đó là thanh khoản ở mức cao, cao nhất từ đầu năm 2026 đến nay với khối lượng khớp lệnh vượt xa ( 70,7%) mức bình quân 20 phiên. Các nhóm ngành có nhạy cao với thị trường như thép, ngân hàng, chứng khoán…đã đồng loạt bứt phá mạnh cho thấy tâm lý của giới đầu tư rất lạc quan.

Xu hướng tăng điểm vẫn đang hoàn toàn chiếm ưu thế và đang được kỳ vọng hướng tới ngưỡng kháng cự (1.930 -1.960). Các chuyên gia tiếp tục duy trì quan điểm nắm giữ danh mục, chờ đợi VN-Index test ngưỡng kháng cự thì bắt đầu căn bán, chốt lời từng phần danh mục. Bên cạnh đó, nếu có nhịp rung lắc trong các phiên tới thì ưu tiên mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng nắm giữ cổ phiếu./.