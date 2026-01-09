Chứng khoán ngày 9/1: Thị trường phân hóa mạnh, VN-Index tiếp tục lập đỉnh mới

(TBTCO) - Thị trường chứng khoán hôm nay (9/1) chứng kiến VN-Index tiếp tục thiết lập mức đỉnh mới nhờ lực kéo mạnh từ nhóm cổ phiếu ngân hàng quốc doanh và doanh nghiệp có vốn nhà nước. Dù chỉ số tăng hơn 12 điểm và thanh khoản duy trì ở mức cao, thị trường vẫn cho thấy sự phân hóa rõ nét khi số mã giảm giá áp đảo.

VN-Index tăng hơn 12 điểm

Thị trường chứng khoán hôm nay khép lại tuần giao dịch đầu tiên của năm mới với diễn biến khá rung lắc. Dù VN-Index nhuộm sắc xanh tích cực, song toàn thị trường vẫn ghi nhận số lượng mã giảm điểm áp đảo. Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 12,34 điểm, lên mức 1.867,9 điểm.

Diễn biến chỉ số VN-Index phiên 9/1

Các cổ phiếu tăng điểm trong phiên ngày 9/1 có: VCB (+8,32), BID (+4,89), CTG (+3,17), GAS (+3,05), GVR (+1,42)… Các cổ phiếu giảm điểm trong phiên hôm nay gồm: VPB (-1,66), VIC (-1,00), HDB (-0,73), VCK ( 0,67), STB (- 0,67).

Độ rộng thị trường phản ánh rõ trạng thái "xanh vỏ, đỏ lòng" khi chỉ số VN-Index tăng nhưng số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HoSE, hôm nay có 107 mã tăng giá, 53 mã giữ giá tham chiếu nhưng có tới 219 mã giảm giá.

Xét về nhóm ngành, trong phiên hôm nay có 8/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành dầu khí dẫn đầu đà tăng, theo sau là ngành tiện ích. Ở chiều ngược lại, bất động sản, dịch vụ tài chính, hàng và dịch vụ công nghiệp là những nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh trong hôm nay.

Cũng phiên hôm nay, chỉ số VN30 lại có diễn biến trái chiều khi giảm -7,82 điểm, về mức 2.066,21 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm giá chiếm ưu thế khi có 17 mã giảm giá, 1 mã giữ giá và 12 mã tăng giá.

Thanh khoản khớp lệnh của thị trường giảm nhẹ so với phiên trước đó. Giá trị khớp lệnh của VN-Index đạt 36.107 tỷ đồng, giảm -0,22% so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt mức 39.276 tỷ đồng.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính lại có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -2 điểm về mức 247,1 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng +0,24 điểm lên mức 121,83 điểm.

Giao dịch khối ngoại cũng trở thành điểm cộng khi mua ròng 790 tỷ đồng trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 805 tỷ đồng. Ở chiều mua, tâm điểm giải ngân gọi tên nhóm ngân hàng khi VCB được mua ròng mạnh nhất khoảng 540 tỷ đồng; theo sau là VHM (+264 tỷ đồng), MBB (+240 tỷ đồng), BID (+223 tỷ đồng) và CTG (+139 tỷ đồng).

Chiều ngược lại, khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VIX với khoảng 198 tỷ đồng, tiếp đến GMD (-168 tỷ đồng). Các mã GEX (-122 tỷ đồng), KDH (-121 tỷ đồng) và VJC (-96 tỷ đồng) cũng chịu áp lực xả ròng lớn trong phiên.

Trên HNX, khối ngoại mua ròng xấp xỉ 15 tỷ đồng.

Xu hướng tăng vẫn chiếm ưu thế

Thị trường chứng khoán hôm nay biến động mạnh theo nhịp tăng giảm của rổ vốn hóa lớn. Chỉ số Vn-Inex có thời điểm tăng 25 điểm, nhưng nhanh chóng đảo chiều xuống dưới tham chiếu. Khi áp lực bán trong rổ VN30 suy yếu vào những phút cuối, chỉ số bật lên và đóng cửa sát 1.868 điểm.

Trong phiên giao dịch hôm nay, nhóm bất động sản chịu áp lực xả hàng mạnh khiến hầu hết cổ phiếu thành phần đóng cửa dưới tham chiếu. DXS, CII và PDR cùng chạm sàn và chốt phiên trong tình trạng không có bên mua. Cổ phiếu của các chủ đầu tư khác như Khang Điền, Nam Long, Novaland... cũng mất hơn 5%. VHM của Vinhomes là mã hiếm hoi trong nhóm này tăng điểm, nhưng biên độ chưa đến 0,5%.

Sau nhiều phiên tăng đồng thuận, nhóm dầu khí đã có sự phân hóa mạnh. GAS vẫn duy trì nhịp hưng phấn khi tăng thêm 6%, lên 97.000 đồng. BSR, PLX và POW cũng tăng 3-6%. Ngược lại, áp lực chốt lời xuất hiện ở nhóm vốn hóa nhỏ hơn như PVD, PVT, OIL với mức giảm 2-3% so với tham chiếu. Nhóm chứng khoán đối diện lực bán mạnh trước thềm công bố kết quả kinh doanh cả năm. VCK mất 4,6%, sau đó đến VDS, VIX và VND cùng giảm trên 2,5%.

Động lực giúp chỉ số tăng điểm là các mã đầu ngành ngân hàng. VCB đóng góp cho VN-Index gần 8 điểm khi gần chạm giá trần 68.100 đồng. BID, CTG và MBB cũng góp mặt trong danh sách những mã tác động tích cực nhất đến thị trường với mức tăng trên 3%. Trong khi đó, một số mã ngân hàng tư nhân như VPB, STB, HDB và EIB trở thành lực cản khi mất 2,5% so với tham chiếu.

Thị trường phân hóa rất rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay. Ảnh: Đức Thanh

Thị trường phân hóa rất rõ nét trong phiên giao dịch cuối tuần hôm nay. Thanh khoản là điểm nhấn đáng chú ý trong các phiên gần đây. Khối lượng khớp lệnh hôm nay tăng nhẹ so với phiên trước và vượt mạnh so với mức bình quân 20 phiên. Phiên tăng hôm nay cũng khép lại tuần tăng điểm rực rỡ của VN-Index trong tuần đầu tiên của năm mới 2026. VN-Index tăng ( 4,67%) thiết lập mức đỉnh lịch sử mới, đi kèm với thanh khoản tăng cao.

Xu hướng tăng đang hoàn toàn áp đảo cả ở biểu đồ tuần và ngày, nhưng không loại trừ khả năng VN-Index sẽ có nhịp chỉnh ngắn hạn về vùng tích lũy cân bằng ở mốc (1.800 – 1.810) điểm rồi mới quay lại xu hướng tăng điểm.

Các chuyên gia khuyến nghị tiếp tục nắm giữ danh mục và chờ VN-Index có nhịp rung lắc về ngưỡng hỗ trợ cân bằng ở trên để mở thêm vị thế mua, gia tăng thêm tỷ trọng cổ phiếu, ưu tiên ở những mã cổ phiếu đang có lợi nhuận trong danh mục./.